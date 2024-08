Le Panama lance une campagne d'expulsion des migrants

Sous un accord avec l'administration américaine, le Panama a commencé à renvoyer des migrants illégaux. Le premier vol organisé par Washington, transportant 29 Colombiens, a décollé de l'aéroport local de Panama City, selon les déclarations du vice-ministre de la Sécurité, Luis Felipe Icaza. Les migrants ont été escortés à bord avec des entraves aux mains et aux pieds. Selon l'administration panaméenne, certains d'entre eux avaient tourné vers le crime en Colombie.

Plus de 230 000 migrants ont traversé la forêt tropicale de Darién, dans le sud du Panama, cette année, se dirigeant vers le nord en direction des États-Unis, a révélé le chef de l'office des migrations, Roger Mojica. "Notre position est claire : le Darién n'est pas un chemin de migration. Les conditions y sont inhumaines", a déclaré un représentant de l'ambassade américaine au Panama aux journalistes concernant le premier vol. La forêt tropicale de Darién, qui relie l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, est connue comme l'une des routes de migration les plus dangereuses au monde. Le paysage est en partie montagneux et en partie marécageux, et plusieurs gangs criminels y opèrent.

Échapper à la pauvreté et aux crises

Pour financer les vols de rapatriement depuis le Panama, l'administration américaine a promis 6 millions de dollars (environ 5,4 millions d'euros). Les gens fuient la pauvreté, la violence et les troubles politiques dans leurs pays respectifs, dans l'espoir d'atteindre la frontière américaine, à mille kilomètres au nord.

La plupart des personnes sur le chemin viennent du Venezuela. En raison de la situation politique volatile dans la nation sud-américaine contrôlée par des auteurs

Lire aussi: