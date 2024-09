Le Palatin devient le roi allemand des délices du vin

Charlotte Weihl, originaire du Palatinat, remporte le titre de reine du vin d'Allemagne, l'emportant sur cinq autres candidates de Rhénanie-Palatinat dans un mélange de vote public et de sélection par jury.

À 25 ans, Charlotte Weihl a remporté la finale intense à Neustadt/Weinstraße (Palatinat), décrochant le titre de 76ème reine du vin d'Allemagne. Avec une communauté de viticulteurs d'environ 15 000 membres, Weihl sera maintenant la représentante principale de l'industrie pendant toute une année.

Sous une pluie de confettis et des acclamations joyeuses de ses partisans, une Weihl émue a reçu sa couronne de la reine sortante, Eva Brockmann, originaire de Franconie. "Je suis actuellement submergée par un tourbillon d'émotions", a déclaré Weihl. "J'ai besoin de temps pour comprendre pleinement cet événement incroyable."

Au cours de la compétition, les candidates ont été testées sur leur capacité à identifier différentes variétés de vin à l'aveugle et à faire preuve de répartie dans des jeux liés au vin. Katharina Graeff (Nahe) et Julia Lambrich (Mosel) sont devenues les princesses du vin, tandis qu'Annalena Baum (Rheinhessen) et Marie-Sophie Schwarz (Mosel) n'ont pas remporté la couronne.

Tous les finalistes représentent la Rhénanie-Palatinat

Cette année a marqué une première historique avec tous les cinq finalistes originaires de Rhénanie-Palatinat, la deuxième plus grande région viticole d'Allemagne. De manière appropriée, un vainqueur masculin a brisé la tradition pour la première fois, le programme de la reine du vin d'Allemagne sponsorisant l'industrie depuis 1949. Jusqu'en 1999, les candidates devaient être célibataires et venir de familles de viticulteurs.

En regardant en arrière sur son temps en tant que reine, la reine sortante, Eva Brockmann, a révélé un mélange d'émotions. "Je vais certainement manquer l'élan et l'activité au début", a déclaré Brockmann. "Mais ce soir, c'est fini. J'ai hâte de voir ce qui m'attend."

La victoire de Charlotte Weihl en tant que reine du vin d'Allemagne a suscité l'attention au-delà de sa ville natale, avec l'Union européenne exprimant ses félicitations pour l'accomplissement de la native du Palatinat. En tant que représentante de l'industrie viticole allemande, Weihl aura également l'opportunité de promouvoir le vin allemand lors de divers événements de l'Union européenne pendant son mandat.

