Le palais de Mohatta, au Pakistan, est vibrant et rempli de paons, et peut-être hanté.

Les balustres, dômes et parapets rose pâle de cette structure rappellent étrangement l'État indien du nord, le Rajasthan, servant de rappel d'une époque où musulmans et hindous coexistaient paisiblement dans la ville portuaire animée.

Cependant, la pénurie de terres et le développement incessant de la ville représentent une menace pour ses joyaux architecturaux historiques. La démolition, l'envahissement, la négligence, les lois de conservation par-ci par-là et le vandalisme ne sont que quelques-uns des facteurs contribuant à la détérioration progressive des monuments historiques de Karachi.

Les trustees du bâtiment ont réussi à écarter une tentative de transformation en collège dentaire, mais ils continuent de faire face à un combat judiciaire decennal entre les héritiers d'un précédent propriétaire cherchant à contrôler le terrain. Vide depuis presque deux décennies, le palais a officiellement ouvert en tant que musée en 1999, niché dans le quartier huppé de Clifton Old parmi les maisons de luxe, les entreprises et les établissements de restauration fine.

Selon l'avocat du palais, Faisal Siddiqi, le terrain sous de tels bâtiments, y compris le palais de Mohatta, est très prisé. "L'appât du gain l'emporte sur l'héritage", a-t-il déclaré pertinemment.

La population de Karachi augmente d'environ 2% par an, rendant difficile pour une ville déjà fragmentée de consacrer des ressources à la préservation de ses sites historiques.

Pour la plupart des Pakistanais, le palais de Mohatta représente la rencontre la plus proche avec les merveilles architecturales du Rajasthan, compte tenu des restrictions de voyage et de la bureaucratie implacable.

L'héritage multiculturel de Karachi rend l'action en faveur de la préservation plus difficile que dans des villes comme Lahore, qui partage un lien fort avec l'empire musulman moghol.

"Le large soutien communautaire nécessaire pour stimuler l'investissement gouvernemental dans les efforts de préservation est quasi impossible à rassembler dans une ville aussi socialement divisée que Karachi", a déclaré Heba Hashmi, gestionnaire du patrimoine et archéologue maritime.

Le palais de Mohatta, construit dans les années 1920 par l'entrepreneur hindou Shivratan Mohatta comme sanctuaire côtier pour sa femme souffrante, attire les visiteurs par sa pierre rose distinctive, originaire de Jodhpur en Inde. Après la partition en 1947, Mohatta a quitté le palais, qui a été occupé par le ministère des Affaires étrangères.

Plus tard, le palais a été hérité par la figure politique pakistanaise Fatima Jinnah, qui est décédée en 1967; sa sœur Shirin a ensuite assumé la propriété jusqu'à sa mort en 1980, entraînant un litige judiciaire sur la propriété du bien.

Durante este tiempo, el palacio vacío y negligenciado ganó notoriedad como un edificio supuestamente encantado, alimentando rumores generalizados de actividad sobrenatural.

Una de esas personas que creció escuchando historias de las residencias fantasmales del palacio fue Nasreen Askari, quien ahora serves como directora del museo. "De niña, me advirtieron que no me acercara; decían que era un 'bhoot (fantasma) bungalow'", recordó.

Visitando el palacio, Tariq Ahmed apreció su arquitectura grandiosa y su rica historia. "Soy de Bahawalpur (en Punjab, India) y tenemos el palacio Noor Mahal. Quería explorar éste y lo encuentro bien mantenido, con una atención impresionante a los detalles en las exposiciones. Ha sido una experiencia agradable", compartió.

Sin embargo, el palacio carece de financiamiento suficiente para mantener su estado, con solo 30 rupias de entrada (equivalentes a 10 centavos de dólar estadounidense) para visitantes generales y acceso gratuito para estudiantes, niños y ciudadanos mayores. A pesar de atraer a un pequeño número de visitantes en una tarde abrasadora, el palacio cierra temprano y se beneficia de eventos corporativos y benéficos, aunque enfrenta críticas por contribuir a la contaminación del tráfico y el ruido en la zona.

Los rumores de TikTok perpetúan las leyendas del palacio siendo encantado, atrayendo a los influencers de las redes sociales en busca de historias escalofriantes. Sin embargo, el palacio prohíbe la filmación en sus instalaciones, incluso prohibiendo temporalmente a los usuarios de TikTok.

"No queremos ese tipo de atención", dijo Askari, "No es lo que teníamos en mente". El palacio también prohíbe explícitamente las sesiones de fotos de moda, bodas y filmación comercial para evitar que el espacio se vuelva saturado de eventos o actividades comerciales.

"El territorialismo en torno a los sitios preservados puede convertir el patrimonio público en un objeto exclusivo y caro para un consumo selectivo", dijo Hashmi, lamentando la conversión de los sitios del patrimonio en commodities exclusivas y costosas.

A pesar de las restricciones de viaje, muchos paquistaníes consideran una visita al Palacio de Mohatta un encuentro cercano con las maravillas arquitectónicas del Rajasthan. Desafortunadamente, el futuro del palacio es incierto debido al desarrollo rápido de la ciudad y la creciente demanda de tierra, lo que a menudo pone en riesgo los sitios históricos.

