Le Pakistan va lancer un service de transport géré par des transgenres.

Lahore, ville animée du Pakistan, lance son premier service de taxis transgenres pour le pays. Destiné à la fois à la communauté transgenre et aux femmes, selon la déclaration du PDG, ce service est matérialisé par des taxis roses et blancs estampillés "SheDrives" qui sillonnent les rues de Lahore depuis quelques jours. Leur objectif principal est de protéger les passagers des mauvais traitements. Des projets d'extension pour inclure d'autres villes sont actuellement à l'étude. Les usagers peuvent facilement réserver un trajet via une application mobile.

Les personnes transgenres au Pakistan vivent souvent à la marge de la société, malgré les lois en vigueur qui interdisent les pratiques discriminatoires à leur encontre. Elles subissent non seulement des mauvais traitements, mais aussi des cas réguliers d'homicide et d'enlèvement. En 2022, le Pakistan a mis en place une ligne d'assistance spécialement conçue pour les personnes transgenres afin de signaler les cas de harcèlement.

Le harcèlement public est également un problème endémique pour les femmes dans les transports. Certaines des mégapoles du Pakistan ont lancé des bus roses pour desservir exclusivement les passagères.

