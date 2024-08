Le Pakistan a également signalé son premier cas d'infection par Mpox.

Deux jours après que l'OMS a déclaré une urgence sanitaire mondiale en raison de la propagation du virus de la variole du singe, le Pakistan a rapporté son premier cas. Le ministère de la Santé à Islamabad a confirmé le cas vendredi, concernant un individu de 34 ans qui avait voyagé depuis un État du Golfe. La souche spécifique du virus de la variole du singe est encore en cours d'investigation.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré le niveau d'alerte le plus élevé mercredi en raison de la propagation de la nouvelle variante 1b du virus de la variole du singe dans plusieurs pays africains. Jeudi, la Suède est devenue le premier pays européen à signaler un cas de la variante 1b du virus, concernant un voyageur revenu de la région touchée en Afrique. L'OMS s'attend à plus de cas "importés" en Europe dans les jours et les semaines à venir.

Connu Previously sous le nom de "variole du singe", cette maladie peut être transmise des animaux et, en contact rapproché, d'une personne à l'autre, comme pendant les rapports sexuels. Les experts sont particulièrement préoccupés par la souche 1b qui circule en République démocratique du Congo et dans certains autres pays africains. Depuis le début de l'année, le gouvernement congolais a rapporté 548 décès et 15 664 cas suspects.

De plus, le ministère de la Santé au Pakistan a exhorté la population à rester vigilante et à suivre les mesures préventives, telles que l'évitement du contact rapproché avec des individus symptomatiques et l'adoption d'une bonne hygiène. D'autres investigations sont nécessaires pour déterminer la source du cas pakistanais et prévenir toute propagation potentielle.

Lire aussi: