- Le Paderborn SC et l'Asseiger d'Ulm n'ont pas réussi à produire de buts dans leur match.

Paderborn a eu du mal à conserver son avantage dans la 2. ligue fédérale, se contentant d'un match nul 0-0 face au promu SSV Ulm. Sous la direction de l'entraîneur Lukas Kwasniok, Paderborn est retombé à la cinquième place. De son côté, Ulm a réussi à obtenir son premier point de la saison grâce à Thomas Wörle. Il s'agissait du premier match officiel entre ces deux équipes.

Les deux équipes ont commencé le match avec enthousiasme et rapidité au Home-Deluxe-Arena, devant environ 12 000 spectateurs. Paderborn a peu à peu pris le contrôle du jeu, mais les occasions de marquer étaient rares jusqu'à la 20e minute, lorsque Sven Michel, attaquant de Paderborn, a raté de peu la cible depuis les dix mètres. Semir Telalovic, nouvelle recrue d'Ulm, a eu la meilleure occasion pour les visiteurs en première période, également sur une tête, à la 37e minute.

La deuxième période a été plus animée au milieu de terrain. Laurin Curda de Paderborn a failli marquer sur une tête suite à un corner à la 62e minute, mais son tir a heurté le poteau. À la fin du match, l'entraîneur des gardiens d'Ulm, Holger Betz, a été expulsé pour mauvaise conduite (90.+6).

En ligue 2, la performance de Paderborn face à Ulm s'est soldée par un match nul, mettant fin à une série de cinq matches sans victoire.

