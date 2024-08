Le Nuremberg de Miro Klose est confronté à une situation difficile face à Magdebourg.

En match de championnat de 2e division, le manager champion du monde Miroslav Klose, à la tête du 1. FC Nuremberg, rencontre un revers face au 1. FC Magdeburg. Ils s'inclinent sans opposer de résistance sur leur terrain, le Max-Morlock-Stadion. Pendant ce temps, le Hamburger SV domine son match contre Münster.

Hamburger SV - Preußen Münster 4:1 (3:0)

Porté par l'attaquant revitalisé Robert Glatzel, le Hamburger SV est en pleine ascension en 2e Bundesliga. Deux buts de Glatzel ont permis au HSV de remporter un match crucial 4:1 (3:0) face au promu Preußen Münster. Avec sept points, l'équipe entraînée par Steffen Baumgart se place parmi les favoris. À l'inverse, Münster, qui n'a pas battu le HSV en championnat depuis 1951 (3:1), est toujours en bas du classement avec un seul point en quatre matchs.

Glatzel a ouvert le score dès le début du match (7'), célébrant avec le maillot de Mario Vuskovic, qui a écopé d'une suspension de quatre ans pour dopage par le Tribunal arbitral du sport (TAS) mardi. Après le deuxième but de Daniel Elfadli (26'), Glatzel a ajouté un troisième (45'+1). Torge Paetow a réduit l'écart pour Münster (58'), mais le remplaçant Moritz Heyer a rétabli l'avantage (65').

Les deux pionniers de la Bundesliga se sont affrontés pour la première fois en match de championnat depuis 1962 : ils ont commencé la première saison du championnat d'Allemagne de football par un match nul 1:1 à Münster, puis le HSV a remporté le match retour 5:0. Münster a été relégué après une seule saison en Bundesliga. En 1974, ils se sont à nouveau affrontés en Coupe d'Allemagne, avec une victoire 4:0 pour le HSV.

Les hôtes ont saisi leur première opportunité : Glatzel a marqué de la tête sur un centre de Fabio Balde pour ouvrir le score. Un corner de Miro Muheim et une mauvaise défense des visiteurs ont permis à Elfadli de marquer le 2:0 (29 minutes). Une contre-attaque en quatre stations s'est conclue par le troisième but de Glatzel, grâce à une passe courte de Ransford Königsdörffer, portant le score à 3:0. Le match était déjà joué à la mi-temps, et Münster n'a pas réussi à montrer son potentiel en 2e division.

1. FC Nuremberg - 1. FC Magdeburg 0:4 (0:1)

Le 1. FC Magdeburg a infligé une deuxième défaite de la saison en 2e Bundesliga à Miroslav Klose et au 1. FC Nuremberg, en s'imposant 4:0 (1:0) grâce à deux décisions correctes de la VAR. Parmi eux, le but précoce d'Xavier Amaechi (20') a été validé. Magdeburg, avec des buts de Livan Burcu (65'), Alexander Nollenberger (84') et Philipp Hercher (90'+2), s'est temporairement hissé à la troisième place du classement, tandis que Nuremberg reste 13e.

Nuremberg a pressé pour égaliser après la pause, mais Mohamed El Hankouri a dégagé un

