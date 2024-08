À l'événement Made by Google 2024, les Californiens ont présenté leur dernière gamme de smartphones. Cette gamme comprend quatre appareils - le Pixel 9, le Pixel 9 Pro, le Pixel 9 Pro XL et le Pixel 9 Pro Fold. During la présentation, il a été mentionné que c'était "la plus grande mise à jour que la famille Pixel ait jamais vue".

Le Pixel 9, le Pixel 9 Pro et le Pixel 9 Pro XL

- Le nouvel équipement sur la photo

Le modèle Pro des nouveaux Pixel est disponible en deux tailles différentes pour la première fois. Tandis que la variante plus petite vient avec un écran de 6,3 pouces, la version XL a un écran de 6,8 pouces. En dehors de la taille de l'écran, qui affecte la résolution et les dimensions, et de la batterie (4 700 mAh/5 060 mAh), il n'y a pas d'autres différences techniques. Le Pixel 9 Pro n'est simplement qu'une version plus compacte de la variante XL. Entre-temps, le Pixel 9 dispose d'un écran Actua Full-View également de 6,3 pouces et d'une batterie de 4 700 mAh.

Chacun des trois appareils est censé avoir une autonomie maximale allant jusqu'à 100 heures en utilisant un "mode d'économie d'énergie ultime". Les variantes Pro sont équipées de 16 Go de RAM, tandis que le Pixel 9 plus abordable en a 12 Go. Tous fonctionnent sur un nouveau processeur, le Google Tensor G4, qui est prétendument le plus rapide et le plus efficace jamais vu dans un smartphone Google à ce jour. Ce processeur est conçu pour améliorer l'utilisation des applications quotidiennes, que ce soit pour naviguer sur Internet, prendre des photos ou diffuser du contenu vidéo.

Le Pixel 9 dispose d'un système de caméra arrière double avec un objectif grand-angle de 50 MP et un objectif ultra-grand-angle de 48 MP. Le Pro et le Pro XL ont chacun une caméra supplémentaire de 48 MP avec un objectif télescopique.

En termes de design, la série est élégante avec des coins arrondis, des côtés métalliques polis et un dos en verre mat. Le Pixel 9 est disponible dans les couleurs Pivoine, Wintergreen, Porcelaine et Obsidienne. Le Pixel 9 Pro et le Pro XL sont disponibles dans les couleurs Rose Quartz, Hazel, Porcelaine et Obsidienne.

De nombreux fonctionnalités des smartphones sont basées sur l'assistance AI, et le matériel est censé garantir la préparation pour un avenir avec de nouvelles avancées en intelligence artificielle. La société promet des mises à jour de logiciel, de fonctionnalités et de sécurité pour les sept prochaines années.

Le Pixel 9 Pro Fold pliable

L'appareil phare parmi ceux présentés est sans aucun doute le Pixel 9 Pro Fold pliable. Cet appareil dispose d'un écran Actua Full-View externe et d'un écran interne appelé Super Actua Flex Full-View mesurant 204 millimètres (8 pouces) - le plus grand de tous les smartphones Google à ce jour. Le nouveau Fold peut être entièrement déplié, et l'écran est censé être 80 % plus lumineux que celui du Pixel Fold.

Ici aussi, le processeur Tensor G4 et 16 Go de RAM sont utilisés, avec une batterie de 4 650 mAh, qui est censée durer jusqu'à 72 heures dans le mode d'économie d'énergie mentionné ci-dessus. Comme les autres modèles Pro, il dispose d'un système de caméra arrière triple, mais celui-ci se compose d'un objectif grand-angle de 48 MP, d'un objectif ultra-grand-angle de 10,5 MP et d'un objectif de 10,8 MP avec un objectif télescopique. Le smartphone est disponible dans les couleurs Porcelaine et Obsidienne.

Tarification

Le Pixel 9 est le plus abordable parmi les appareils présentés,starting à partir de 899 euros selon la configuration de la mémoire, tandis que le Pixel 9 Pro est disponible à partir de 1099 euros. Le Pixel 9 Pro XL est

Lire aussi: