Le nouvel entraîneur Wück perçoit une double situation de haut niveau.

Après avoir réussi sa carrière d'entraîneur avec une médaille de bronze à Paris, le rôle de mener l'équipe féminine de la DFB revient à Christian Wück. Ce n'est pas sa première danse avec les officiels de la fédération, qui ne le considèrent certainly pas comme un choix au hasard. Wück vise à regagner sa position précédente ou même à la surpasser un jour.

Juste avant sa présentation officielle, un petit problème technique a assombri la salle de presse du somptueux campus de la Fédération allemande de football. Mais Wück, 51 ans, est resté imperturbable. Il a posé pour de nombreux photographes en portant un polo noir, savourant l'éclat inattendu des projecteurs.

Lors de sa présentation, deux semaines après avoir remporté la médaille de bronze olympique, Wück a exprimé sa gratitude d'avoir été choisi pour ce rôle. En tant qu'individu 'spontané', il a confessé avoir accepté l'offre après une seule nuit de réflexion. "Entraîner l'équipe nationale féminine allemande est un privilège extraordinaire pour moi. Cette équipe recèle un immense potentiel. Les fondations ont été posées pour ouvrir la voie à des victoires futures", a-t-il déclaré.

Rappelant son rôle de 'développeur' jusqu'en 2026, Wück a cité la superbe mentalité qu'il a observée lors des Jeux olympiques de Paris. "Maintenant, il s'agit d'affiner les détails pour reconquérir notre deuxième ou même première place un jour", a-t-il affirmé. Ces ajustements méticuleux seraient effectués en collaboration avec ses entraîneurs adjoints Maren Meinert et Saskia Bartusiak.

"Pas un rendez-vous à l'aveugle"

Démentant les doutes concernant son manque d'expérience dans le domaine féminin, Wück a affirmé : "J'ai eu l'avantage de connaître cette opportunité depuis mi-janvier et j'ai pu observer de nombreux matchs et vidéos, me familiarisant ainsi progressivement avec le terrain".

Du point de vue de l'entraîneur, il a conclu : "Les différences ne sont pas flagrantes. Nous jouons sur un terrain vert, nous cherchons à marquer des buts. Les fondamentaux restent les mêmes".

Son parcours en tant qu'entraîneur des jeunes masculins de la DFB depuis 2012 a obtenu l'approbation des décideurs. "Il n'est pas novice. Christian est très respecté", a souligné le CEO de la DFB, Andreas Rettig. De plus, la directrice du sport de la DFB, Nia Künzer, a déclaré : "Ce qui m'a impressionné, c'est sa capacité à modeler les joueurs, à faire ressortir le meilleur d'eux-mêmes et à façonner une équipe capable de remporter des titres. Cela sera un facteur important pour nous".

"Deux numéros un"

Wück pourrait être à la tête d'un changement de génération. L'avenir de la faction U30 dirigée par la capitaine Alexandra Popp et Marina Hegering reste incertain. "J'ai parlé avec plusieurs joueuses et j'ai une idée de la direction que prend le vent", a laissé entendre Wück, mais il a résisté à Reveler des détails spécifiques. Il est également resté évasif quant à la situation des gardiennes de but, révélant : "J'ai deux choix de premier ordre en Merle Frohms et Ann-Katrin Berger. La Franconienne a réaffirmé fermement sa conviction".

Wück aura un peu de temps pour élaborer sa stratégie avant ses débuts. Son premier match est prévu pour le 25 octobre (20h30) lors du match de gala à Wembley. Trois jours plus tard, son équipe affrontera l'Australie à domicile, à Duisburg. Leur première grande entreprise sera l'EM 2025 en Suisse, une compétition pour laquelle ils se sont déjà qualifiés sous la direction de Horst Hrubesch. Dimanche, Wück observera plusieurs de ses éventuels joueurs lors de la Supercoupe entre Bayern et Wolfsburg.

