- Le nouveau procureur général est ouvert à une plus grande centralisation

D'après la nouvelle Procureure générale de Saxe-Anhalt, Heike Geyer, plus de responsabilités au sein de la justice de l'État pourraient être centralisées. Jusqu'à présent, le Parquet général ne s'est occupé que des affaires de sécurité de l'État, a déclaré Geyer au "Mitteldeutsche Zeitung". "Il y a d'autres domaines qui pourraient être centralisés et potentiellement également hébergés au Parquet général, comme les grandes affaires de cybercriminalité ou les fraudes dans le système de santé."

La juriste a déclaré que les parquets avaient également besoin de plus d'expertise en informatique. Pour cela, il pourrait falloir embaucher du personnel non juridique supplémentaire. "Mais cela est plus pertinent pour la police, car c'est là que se déroule le travail d'enquête réel."

Geyer, qui a été Procureure générale à Naumburg depuis début juillet, a ajouté : "Souvent, il n'y a simplement pas assez de policiers pour toutes les tâches différentes. Je critique depuis longtemps la réduction du personnel de police. Au fil des ans, ils ont commencé à augmenter le nombre de personnel et les capacités de formation. Mais finalement, nous avons toujours des problèmes, en partie parce que les jeunes officiers manquent naturellement d'expérience."

Avant de prendre ses fonctions actuelles, Heike Geyer dirigeait le parquet de Halle de 2017 et y avait établi une unité centrale pour lutter contre la haine en ligne.

