Le nouveau manager du Bayern a l'intention de gravir des sommets sans précédent.

Gordon Herbert, fraîchement nommé entraîneur de Bayern Munich, vise à répéter son succès avec l'équipe nationale allemande. En EuroLeague, il retrouve plusieurs de ses anciens coéquipiers du Mondial et a des stratégies spécifiques pour les "porcs" et les "pur-sang".

Après avoir réussi à supporter son retraite en Finlande pendant seulement trois jours, Herbert a rapidement sauté sur l'occasion de prendre les rênes de Bayern Munich après le revers des Jeux Olympiques. "C'était vraiment agréable de repartir de zéro", a déclaré le Canadien connu pour son appétit insatiable. En arrivant sur l'Isar, il a révélé une ambition audacieuse.

"Mon objectif est de conserver le titre allemand et de se qualifier pour le Final Four de l'EuroLeague", a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse. De telles déclarations ne sont pas nouvelles pour Herbert. En prenant le poste d'entraîneur national en 2021, il avait promis trois médailles en trois ans - une affirmation qui avait été accueillie par des rires. Cependant, il a réduit ses critiques au silence en remportant la bronze aux Championnats d'Europe, l'or au Mondial et en manquant de peu une médaille olympique trois semaines plus tôt.

L'équipe de Munich bénéficiera sans aucun doute de quelqu'un comme lui. Depuis qu'elle a fixé son regard sur la suprématie européenne, Bayern Munich est devenue la première équipe allemande à se qualifier pour les playoffs de l'EuroLeague en 2021 et 2022. Malheureusement, ils ont terminé 15ème lors des deux dernières phases de groupes, cherchant à s'améliorer sous la direction de Herbert.

Porcs et pur-sang

L'ambition de Herbert d'accomplir quelque chose d'extraordinaire avec Bayern Munich était évidente dès le départ. Il avait déjà organisé sa première séance d'entraînement à Munich le 15 août, seulement huit jours après le match pour la médaille de bronze à Paris. Cette "dédication" n'est pas étrangère aux athlètes professionnels, en particulier à ceux du bloc allemand sur lequel Herbert s'appuie.

À Munich, le sexagénaire, dont le contrat court jusqu'en 2026, sera reunited not only with Niels Giffey and Andreas Obst but also with Oscar da Silva and Johannes Voigtmann, whom he knows well from the national team. The only exception is Isaac Bonga, who now plays for Partizan Belgrade in the EuroLeague. "La transition est beaucoup plus facile", a rapporté Herbert: "Quand ils sont arrivés la semaine dernière, les choses ont commencé à avancer plus vite. Je pense que c'est un avantage immense."

Alors que Herbert a reconnu que travailler avec le club différait légèrement de travailler avec une équipe nationale, il a toujours utilisé sa stratégie de répartition des rôles typique à Munich. Il parlait de "porcs" et de "pur-sang" - "Il est essentiel dans les sports d'équipe que les 'porcs', les joueurs de rôle, ne veuillent pas être des superstars", a-t-il expliqué. "Mais il est encore plus important que vos joueurs vedettes, les 'pur-sang', effectuent leurs tâches de 'porc'."

Il reste à voir quels joueurs sont les mieux adaptés à chaque rôle dans cette exceptionnellement talentueuse équipe de Bundesliga. Herbert a encore trois semaines avant le début de la saison. Son premier match est prévu pour le 20 septembre contre les Niners Chemnitz. Le 3 octobre, Bayern inaugurera son nouveau SAP Garden contre l'illustre alignement de Real Madrid en EuroLeague.

