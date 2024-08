- Le nouveau ferry hybride ne prend pas de passagers à bord pour l'instant

Le nouveau navire hybride de l'opérateur de ferry de Hambourg Hadag devrait effectuer ses premières courses d'essai dès août. La date à laquelle les passagers seront autorisés à bord reste incertaine, selon un porte-parole de la Hamburger Hochbahn. Le ferry, équipé à la fois de propulsion électrique et diesel, a été remis à la filiale Hadag de la Hochbahn au début juillet. Actuellement, les travaux finaux sont en cours sur le "Neuland", et les techniciens et les capitaines de navire sont formés à la manipulation de la batterie et d'autres composants techniques, comme l'a expliqué le porte-parole de la Hochbahn Christoph Kreienbaum.

En service d'ici la fin de l'année ?

Hadag a commandé au total trois ferries hybrides au chantier naval SET à Tangermünde (Saxe-Anhalt). Le deuxième navire a été mis à l'eau le 21 juin, selon l'entreprise. La mise à l'eau du troisième navire est prévue pour le 26 août 2024, permettant aux trois navires de commencer leur service à Hambourg d'ici la fin de l'année, a annoncé le chantier naval. La technologie de propulsion hybride peut réduire les émissions d'échappement d'environ 70 %. Selon le Sénat de Hambourg, Hadag s'attend à ce que chaque navire évite 20 % d'émissions de CO2.

L'infrastructure de recharge ne sera pas prête avant la fin de l'année prochaine. "Jusqu'à ce moment-là, nous pouvons approvisionner les trois ferries hybrides avec nos 'moyens embarqués'", a expliqué Kreienbaum, faisant référence à la connexion électrique existante à l'installation d'exploitation de la compagnie de ferry à Altona. Hadag exploite 26 autres ferries diesel.

Des problèmes opérationnels avec la flotte actuelle

La compagnie de ferry lutte contre un taux élevé d'échecs dans ses services programmés. Selon le Sénat, environ 8 % (7,98) de tous les trajets programmés n'ont pas été effectués l'an dernier. Par rapport à 2022, ce taux était 18 fois plus élevé et plus de sept fois plus élevé qu'en 2019 (1,09 %). Le taux d'échec a augmenté à 9,01 % au premier trimestre 2024.

Il reste à voir si les nouveaux ferries hybrides amélioreront ces chiffres. Le fonctionnement de navires (partiellement) sans émissions est directement et considérablement dépendant de facteurs d'influence extérieurs tels que la météo et la saison, comme l'a expliqué le Sénat au début de l'année. Certains passagers pourraient regretter une caractéristique des anciens "ferries à planche à repasser" : la grande fenêtre avant avec la vue spectaculaire sur l'avant du navire.

