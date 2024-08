- Le nouveau directeur financier félicite le tableau d'acier

Dans le débat entourant la restructuration de la division acier de Thyssenkrupp, le nouveau directeur financier du groupe, Jens Schulte, a salué le travail du conseil d'administration de l'acier. La restructuration de l'activité acier, a-t-il déclaré, "constitue une tâche extrêmement difficile, qui implique une transformation des performances, des améliorations des performances et une transformation verte, dans un environnement très tendu". Il a ajouté : "C'est pourquoi, à la fois en interne et en externe, le travail mérite le plus grand respect". Schulte a décrit les discussions autour des plans comme "intenses" et "importantes".

Le conseil d'administration de l'acier a présenté ses plans de restructuration de la division, qui lutte sous la récession économique et les importations bon marché, au conseil de surveillance de la société de gestion Thyssenkrupp Steel Europe vendredi. La division doit devenir indépendante, notamment grâce à une participation de 50 % prévue de la société énergétique tchèque EPCG. Le point de contention principal est les provisions financières pour le secteur de l'acier pendant la séparation. Un audit indépendant est attendu pour fournir des faits supplémentaires d'ici la fin de l'année. Thyssenkrupp Steel est le plus grand producteur d'acier d'Allemagne, employant environ 27 000 personnes dans la division.

López : Le conseil d'administration de l'acier doit enfin présenter un plan d'affaires solide

Samedi, le PDG de Thyssenkrupp, Miguel López, a critiqué les plans présentés, déclarant : "En tant que Thyssenkrupp AG, le propriétaire responsable, nous attendons du conseil d'administration de Steel Europe qu'il présente enfin un plan d'affaires à long terme, durable, solide et finançable pour le recentrage du secteur de l'acier. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'une vision sobre et réaliste de l'avenir sans rêves et sans dissimulation des faits".

Schulte (53 ans) est directeur financier du groupe industriel depuis juin. Il occupait précédemment le même poste chez le spécialiste du verre Schott. Son prédécesseur chez Thyssenkrupp était Klaus Keysberg (60 ans).

Rapport Q3

