- Le nouveau directeur est Filbry.

Klaus Filbry continuera de piloter les affaires de SV Werder Bremen. Son contrat en tant que président de la direction a été prolongé à long terme, comme l'a annoncé le club de football de Bundesliga. Anne-Kathrin Laufmann, responsable des sports et de la durabilité dans la direction des Verts et Blancs, restera également plus longtemps au club.

"Nous sommes très satisfaits du travail réussi des dernières années. Nous avons pu stabiliser notre situation économique après une année en deuxième division et une pandémie de COVID-19 difficile", a déclaré le président du conseil de surveillance, Dr. Hubertus Hess-Grunewald.

Clemens Fritz, en tant que manager de football, dispose déjà d'un contrat à long terme. Des discussions sur le prolongement du contrat du quatrième directeur, Tarek Brauer, auront lieu prochainement.

