Rapporteurs font état d'une nomination historique dans le monde du soccer américain : l'ancien manager de Chelsea, Tottenham Hotspur et Paris Saint-Germain a confié à CNN Sport qu'il sentait le potentiel de l'équipe. Il a souligné que l'équipe doit penser à grande échelle pour rivaliser avec les meilleures équipes mondiales et avoir une chance de gagner.

Après le licenciement de Gregg Berhalter, qui n'a pas réussi à mener les États-Unis au-delà du tour de groupe lors du tournoi de la Copa America organisé chez lui en juin et juillet, les négociations pour ce poste ont été un processus long et fastidieux.

Enfin, le 52 ans Argentine, plus connu sous le nom de Poch, a été annoncé mardi, quelques minutes seulement avant que l'équipe masculine de soccer des États-Unis ne fasse match nul 1-1 contre la Nouvelle-Zélande lors d'un match amical à Cincinnati. Lors de leurs quatre derniers matches, l'équipe de Pochettino n'a pas encore remporté de victoire.

Le premier but de mardi a été marqué par Christian Pulisic (son 31e but international, le plaçant à la cinquième place de la liste des meilleurs buteurs de l'histoire de l'USMNT), qui est le seul joueur de classe mondiale dans l'équipe. Après le match, le capitaine a exprimé son mécontentement.

"Il y a plusieurs choses qui doivent changer, et cela concerne principalement la mentalité et la culture de l'équipe", a déclaré le capitaine de 25 ans, Christian Pulisic, lors de son interview d'après-match. "Nous avons le talent, mais j'espère que c'est la première chose qu'il essaiera de changer."

Interrogé sur les commentaires de Pulisic, le nouveau sélectionneur de l'USMNT a reconnu le mécontentement du capitaine et a exprimé son intention de s'assurer que Pulisic se sente satisfait.

Cependant, lors d'une interview avec Don Riddell de CNN World Sport après avoir parlé aux médias au siège de CNN à Hudson Yards à New York, Pochettino a déclaré que la culture existait déjà aux États-Unis.

"Dans les deux derniers matches, l'équipe a bien joué, mais elle n'a pas competed comme il se doit", a déclaré Pochettino. "C'est crucial : ils doivent compete avec plus de férocité. Nous avons des joueurs talentueux, mais ils doivent comprendre que nous devons compete avec plus de force, jouer comme nous le préférons et mettre en œuvre nos concepts."

Pochettino doit officiellement commencer son mandat lors des prochains matches amicaux contre le Panama le 12 octobre à Austin, suivi d'un affrontement contre les féroces rivaux du Mexique trois jours plus tard. Cependant, l'objectif ultime est de mener l'équipe à la Coupe du monde 2026, qui aura lieu sur le sol américain dans le cadre d'un festival de football de cinq semaines organisé conjointement par le Canada et le Mexique.

"C'est monumental, l'un des plus grands événements du monde", a déclaré Pochettino. "Nothing que d'y être impliqué est un rêve devenu réalité ... et, bien sûr, nous sommes très excités à l'idée d'améliorer l'équipe et de contribuer à un événement extraordinaire qui sera la Coupe du monde ici."

Bien que la Coupe du monde 2026 se déroule aux États-Unis, le succès pourrait dépendre des influences européennes.

De nombreux joueurs clés de l'USMNT, tels que Pulisic, Weston McKennie, Yunus Musah, Antonee Robinson, Tyler Adams, Timothy Weah, Giovanni Reyna et Folarin Balogun, jouent dans les ligues européennes les plus prestigieuses. Il est probable que cela continue d'être leur base pour ce rôle.

Pochettino peut se targuer d'un impressionnant palmarès européen, ayant commencé avec l'Espanyol en Liga espagnole avant de passer à la Premier League anglaise. Outre l'aide apportée à Southampton pour dépasser les attentes et à Tottenham Hotspur pour atteindre la finale de la Ligue des champions de l'UEFA, qu'ils ont perdue contre Liverpool en 2019, son équipe de Paris Saint-Germain a remporté le titre de Ligue 1 et plusieurs coupes.

Bien qu'il n'ait pas atteint la finale avec Paris Saint-Germain, son équipe remplie d'étoiles (Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé) a réussi à remporter le titre de Ligue 1 et plusieurs autres trophées. Le dernier passage de Pochettino en Premier League avec Chelsea a été de courte durée, mais la qualification pour la compétition européenne a été assurée avant son départ du club.

La connexion Chelsea s'est avérée être importante. Le récent recrutement de l'entraîneur de l'équipe nationale féminine des États-Unis, Emma Hayes, a été une victoire majeure pour l'USWNT, car la légende de Chelsea a remporté pas moins de 16 titres en 12 ans avec l'équipe féminine de Chelsea. Hayes a déjà conduit son nouvel

