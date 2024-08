- Le nouveau départ de Nagelsmann: émerge mais n'est pas fondamentalement modifié

Angelo Stiller remplace Grand par Fours dans l'équipe de jeunes de Stuttgart : Julian Nagelsmann a réagi aux départs à la retraite du capitaine Ilkay Gündoğan et des joueurs emblématiques Manuel Neuer, Toni Kroos et Thomas Müller avec des ajustements minimaux. Le sélectionneur engage une grande entreprise pour remporter la Coupe du monde 2026 dans la Ligue des nations avec une équipe principalement jeune composée principalement de son équipe du championnat d'Europe à domicile.

Nagelsmann s'est dit satisfait des performances de chaque joueur lors des Euros, ce qui l'a incité à offrir à l'équipe d'Euros une autre chance de montrer leurs talents lors des premiers matchs internationaux après le tournoi. Les matchs auront lieu le 7 septembre à Düsseldorf contre la Hongrie et trois jours plus tard à Amsterdam contre les Pays-Bas.

Stiller est le seul nouveau venu dans l'équipe. Le joueur de 23 ans de Stuttgart est appelé pour la première fois et est reconnu pour ses performances impressionnantes régulières. Nagelsmann a salué les performances de Stiller lors de la saison précédente et ses dernières sorties.

Étonnamment, Antonio Rüdiger ne figurera pas dans les matchs de septembre. Le défenseur de 31 ans de Real Madrid se voit accorder du temps pour récupérer après un été chargé, avec l'accord du sélectionneur. Rüdiger est prévu pour revenir dans l'équipe en octobre.

Revitalisé et à la bonne taille

Nagelsmann a réduit la taille de son équipe de 26 joueurs du tournoi à ses 23 joueurs préférés. La réduction a entraîné moins de nouveaux visages, mais une baisse notable de l'âge moyen d'environ 30 ans à 24,6 ans en raison des départs à la retraite des vétérans. Nagelsmann avait précédemment insisté sur la nécessité de rajeunir pour la Coupe du monde en Amérique du Nord qui aura lieu dans environ deux ans.

Au lieu du vétéran Neuer (38), Alexander Nübel (27) est dans l'équipe. Nagelsmann a remplacé Nübel juste avant les Euros, mais le joueur de Stuttgart revient dans l'équipe. Nübel sert de remplaçant à Marc-André ter Stegen (32), avec Oliver Baumann (34) de Hoffenheim apportant plus d'expérience. Ni Nübel ni Baumann n'ont encore joué en match international.

Comme prévu, Aleksandar Pavlović (20) revient dans l'équipe. Le joueur de Munich a manqué le tournoi en raison d'une inflammation des amygdales suite à son début international lors du test Euro contre l'Ukraine (0:0).

Pavlović et Stiller représentent l'avenir en positions centrales. "En milieu de terrain, nous devrons remplacer Iılkay Gündoğan et Toni Kroos, qui ont pris leur retraite, par deux joueurs", a déclaré Nagelsmann.

Stiller aurait également pu faire partie du solide bloc de Stuttgart lors des Euros, avec Chris Führich, Deniz Undav, Maximilian Mittelstädt et Waldemar Anton, que Nagelsmann avait mentionnés au printemps. Cependant, le moment est enfin venu pour Stiller dans l'équipe nationale allemande.

L'élève modèle sous l'entraîneur du club Sebastian Hoeneß a été essentiel pour la renaissance de Stuttgart lors de la saison précédente. Il est très talentueux, techniquement solide et a une excellente vision. Nagelsmann apprécie ces attributs. Cependant, Pascal Groß et Robert Andrich restent de solides candidats pour le poste de milieu droit. Emre Can a également été rappelé dans l'équipe allemande.

Outre Rüdiger, Sane est toujours absent de l'équipe des Euros, en train de se remettre d'une opération de la hanche à Munich. Malgré la forme précoce impressionnante de Gnabry en début de saison, il n'a pas été rappelé dans l'équipe allemande. Ainsi, la présence traditionnelle de joueurs de Bayern a diminué à trois joueurs. Borussia Dortmund et VfB Stuttgart contribuent chacun à cinq joueurs dans l'équipe.

Il reste incertain qui remplacera le capitaine Gundogan. Joshua Kimmich est le favori pour prendre le relais, et Nagelsmann devrait annoncer sa décision lundi lorsqu'il rassemblera l'équipe à Herzogenaurach, plus de huit semaines après l'élimination en quart de finale des Euros contre l'Espagne (1:2 a.p.). L'Allemagne jouera six matchs internationaux cette année, tous dans la Ligue des nations. Les adversaires du groupe jusqu'en novembre sont la Hongrie, les Pays-Bas et la Bosnie-Herzégovine, chacun deux fois.

