- Le nouveau chef du clergé d'Osnabrück prête serment de fidélité

Le tout récemment nommé prêtre catholique en charge d’Osnabrück, Dominicus Meier, a renouvelé son serment de loyauté envers le Premier ministre de Basse-Saxe, Stephan Weil (SPD), conformément à la tradition. Lors de son discours, l’Évêque Dominicus a abordé le devoir commun de l’Église et de l’État de promouvoir le bien-être des habitants locaux, leurs droits et, dans l’ensemble, de protéger leur dignité, garantie par la Constitution, tout au long de leur vie.

Cela a été dit lors d’un événement officiel organisé à la Maison d’hôtes du gouvernement de l’État à Hanovre.

Weil : Objectifs parallèles pour l’Église et l’État

L’administration de Basse-Saxe attend une collaboration productive et souhaite bonne chance à l’Évêque Dominicus dans son rôle de diocèse d’Osnabrück. Le diocèse sert de représentant de la communauté catholique en Basse-Saxe et joue un rôle important dans les interactions de l’État.

« L’Église et l’État partagent l’objectif de renforcer l’unité sociale, de favoriser une existence prévenante et coopérative, et de préserver la nature », a déclaré Weil.

L’Évêque Dominicus a pris la tête du diocèse d’Osnabrück le 28 mai, succédant à Franz-Josef Bode l’année précédente. Avec environ 520 000 catholiques, le diocèse d’Osnabrück couvre de vastes régions de l’ouest de la Basse-Saxe et de la ville de Brême. La cérémonie de prestation de serment d’aujourd’hui vise à consacrer les prêtres du diocèse à la structure fondamentale libre et démocratique du pays.

