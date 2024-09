Le nouveau chef de la division sidérurgique de Thyssenkrupp annonce des plans de réduction de personnel.

La situation dans la division acier de Thyssenkrupp a atteint son point le plus bas, selon le nouveau responsable de la division, Dennis Grimm. Cela pourrait signifier des coupes plus profondes que prévu initially, ce qui se traduit par des pertes d'emplois potentielles.

Grimm a abordé la situation avec le journal général de l'Ouest de l'Allemagne, déclarant : "Les temps difficiles appellent des mesures difficiles. Nous devons améliorer nos bénéfices." Grimm a élaboré davantage en déclarant : "Les conditions du marché ont empiré récemment et il n'y a pas d'indication de reprise prochaine." Thyssenkrupp Steel doit s'adapter à ces circonstances.

Les coupes prévues chez Thyssenkrupp Steel pourraient être plus importantes que prévu initially. Grimm a révélé qu'une nouvelle "stratégie commerciale" était actuellement en cours d'élaboration. "Une partie importante de cette révision de la stratégie consiste à déterminer notre structure opérationnelle future", a expliqué Grimm. "Nous devons rationaliser la société pour une meilleure performance - dès maintenant." Cependant, Grimm n'a pas révélé de chiffres précis sur les pertes d'emplois. "Nous ne pouvons pas fournir de chiffre précis sur le nombre d'employés que nous conserverons une fois la stratégie terminée et les négociations avec les représentants des employés achevées. Mais laissez-moi être clair - ce sera moins que maintenant", a déclaré Grimm.

Grimm a succédé à Bernhard Osburg, qui a démissionné en raison de désaccords avec le PDG Miguel Lopez sur l'avenir de la division acier. Lopez plaide en faveur de capacités de production réduites en raison de la faible demande et de la sous-traitance de l'activité acier à une co-entreprise 50:50 avec le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Les représentants des employés s'inquiètent de pertes d'emplois potentielles dans les milliers.

Grand Reboot

Les travailleurs de Thyssenkrupp Steel se battent contre une faible demande, en particulier dans l'industrie automobile, des coûts énergétiques élevés et une forte concurrence venue de l'Asie de l'Est. L'entreprise procède à une revue approfondie de chaque entreprise individuelle pour déterminer si elles seront développées davantage en son sein ou en dehors. "En conséquence, nous évaluons et examinons en permanence le potentiel de développement de toutes les unités commerciales à la lumière de leurs perspectives futures qui bénéficieraient à tous les parties prenantes", a expliqué l'entreprise vendredi. La stratégie de portefeuille reste inchangée.

Les plans d'indépendance de la division sont tout aussi connus que ceux de l'activité marine, où des partenariats avec des investisseurs financiers et l'État sont explorés. D'autres segments, notamment la technologie automobile, pourraient également subir des changements via des partenariats et des activités de portefeuille s'ils sont jugés bénéfiques.

Les difficultés actuelles dans l'industrie de l'acier, telles que celles rencontrées chez Thyssenkrupp, causent une grande préoccupation. Grimm a mentionné que Thyssenkrupp Steel doit adopter une nouvelle stratégie commerciale, ce qui pourrait impliquer des changements importants dans sa structure opérationnelle et potentiellement entraîner des pertes d'emplois.

