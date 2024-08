Le nouveau chef de Boeing va remettre le constructeur américain en difficulté sur les rails.

Boeing est actuellement sous une pression intense en raison d'allégations de défauts de sécurité dans ses avions. Le dernier incident ayant suscité une réaction a eu lieu en janvier lorsqu'un capot de porte de cabine est tombé d'un 737 MAX 9 d'Alaska Airlines pendant le vol, contraignant l'avion à effectuer un atterrissage d'urgence.

Sur le plan financier, le géant aérospatial lutte également pour se remettre des conséquences de deux crashes mortels impliquant des avions Boeing en 2018 et 2019, ainsi que de l'impact de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie aéronautique. La nomination d'Ortberg en tant que successeur de Dave Calhoun, le PDG sortant, a été annoncée le 31 juillet, le même jour où son rival Airbus a rapporté une perte significative de plus de 1,4 milliard de dollars pour le deuxième trimestre.

Ortberg, qui sort de la retraite pour remplacer le PDG de 67 ans, Calhoun, a une longue expérience en gestion aéronautique. Il a travaillé dans l'industrie pendant plus de 35 ans et a dirigé des entreprises comme Collins Aerospace, aujourd'hui filiale de RTX, à travers plusieurs fusions et acquisitions.

Les experts en aviation ont noté que la nomination d'Ortberg apportait un regard neuf à Boeing. "Nous voyons Kelly Ortberg comme un atout pour Boeing", ont écrit les analystes de Melius Research. Il a "une formation technique" et "de l'expérience à la tête d'une société cotée en bourse". De plus, Ortberg a "des décennies d'expérience dans l'industrie aéronautique" et est "un outsider qui pourrait apporter une nouvelle approche pour résoudre les problèmes de Boeing".

Le principal défi pour Ortberg sera probablement de restaurer la qualité de production. Boeing a déjà élaboré un plan à la demande de l'administration fédérale de l'aviation des États-Unis (FAA) pour répondre aux normes de qualité nécessaires. Pour atteindre ces normes, Boeing étudie également la possibilité de réintégrer Spirit AeroSystems, un fournisseur qui a été séparé en 2005, pour 4,7 milliards de dollars.

La décision d'Ortberg de travailler à Seattle, dans l'État de Washington, où Boeing a été fondé et où se trouvent les chaines de montage des 737 et 777, pourrait également jouer en sa faveur. Le district 751 de l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale (IAM), qui représente plus de 30 000 employés de Boeing dans la région de Seattle, a déjà salué la décision d'Ortberg de vivre dans la ville comme "une étape dans la bonne direction".

Le soutien du syndicat est important car Boeing négocie actuellement son prochain contrat de travail, qui entrera en vigueur en septembre. Le syndicat a déjà autorisé une grève si un accord n'est pas trouvé d'ici là.

Ortberg n'a pas encore commenté son nouveau rôle en tant que PDG de Boeing, mais il a déclaré dans un communiqué qu'il était "très honoré et humble" de rejoindre cette "société emblématique". Le PDG sortant, Calhoun, restera en tant que conseiller spécial du conseil d'administration de Boeing jusqu'en mars 2025.

