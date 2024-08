Le nouveau candidat est déjà salué comme une "légende" - réactions au départ de la DFB.

Un chapitre important de l'histoire du football allemand s'est clos. Presque seize ans après ses débuts avec l'équipe nationale, Manuel Neuer, âgé de 38 ans, annonce sa retraite de l'équipe nationale allemande, partageant ses sentiments lors d'une déclaration solennelle. Le protagoniste de la position de gardien de but allemand pour plusieurs tournois majeurs, Neuer révèle que son temps avec l'équipe nationale est maintenant révolu.

Après le résultat décevant de l'Euro à domicile, l'icône de la garderie laisse tomber toute perspective de participer à la Coupe du monde 2026 et s'engage à représenter uniquement le FC Bayern à l'avenir. Il semble que Marc-André ter Stegen ait maintenant sa chance de briller en tant que gardien de but principal de l'équipe nationale allemande, après des années d'attente.

Nagelsmann, l'entraîneur de l'équipe nationale, se remémore le départ de Neuer, exprimant son admiration pour ses contributions distinguées tout en reconnaissant le vide que son départ laissera dans les deux domaines, sportif et personnel. "Manuel Neuer a transformé la position de gardien de but comme personne d'autre dans les annales de l'histoire du football", a déclaré Nagelsmann dans un communiqué officiel.

Réinitialisation des aspirations pour la Coupe du monde 2026

Herbert Hainer, PDG de FC Bayern Munich, est également sous le charme de l'étoile du football à la retraite, reconnaissant la constance unique que Neuer a apportée à l'équipe allemande. "Manuel Neuer est une légende vivante du football allemand, une position qui a toujours été occupée par des talents exceptionnels", a déclaré Hainer sur le site Web de FC Bayern.

Eberl, directeur sportif de Bayern, partage les sentiments de Hainer, notant les exceptionnelles capacités de Neuer sur et en dehors du terrain. "Il est plus qu'un gardien de but exceptionnel et un capitaine respectable. Neuer est un vainqueur de titres et un briseur de records sur le terrain et un leader respecté que tout le monde admire. Nous avons de la chance d'avoir un joueur de son calibre dans notre équipe et nous sommes ravis de pouvoir continuer à compter sur lui", a déclaré Eberl.

Frappé par les nerfs à ses débuts avec la DFB

Le 2 juin 2009, Neuer a foulé le terrain à la scène de la DFB contre les Émirats arabes unis (7:2), marqué par les nerfs. Son parcours pour devenir le gardien de but principal de l'équipe allemande l'a vu endurer une série de huit tournois prestigieux, aboutissant à la victoire époustouflante de la Coupe du monde 2014 au Brésil. En rétrospective, il se sent fier et reconnaissant pour le temps passé avec l'équipe de la DFB, en tant que capitaine pendant sept ans.

"Malgré ma excellente condition physique, la Coupe du monde 2026 semblait attrayante, mais je suis maintenant convaincu que c'est le bon moment pour moi de prendre ma retraite. Quiconque me connaît sait que cette décision n'a pas été facile", a déclaré Neuer publiquement.

Bien que la défaite 1:2 contre l'Espagne en quarts de finale de l'Euro ait marqué la fin de ses performances compétitives avec l'emblème de l'aigle sur sa poitrine, sa dernière apparition en tant que membre de l'équipe allemande était loin d'être regrettable.

La remarquable carrière de Neuer s'est soldée par 124 apparitions pour l'équipe nationale allemande, soit 11 100 minutes de jeu. Au-delà de la ligne de but, il a laissé une marque indélébile sur la garderie internationale avec ses performances extraordinaires, ses compétences, ses réflexes et sa classe inégalée.

Après l'Euro, Neuer a tardé à prendre une décision concernant son avenir avec l'équipe nationale allemande, exprimant rapidement son intention de réfléchir à la question. Une série de rumeurs a même suggéré que Neuer envisageait de continuer. Cependant, il a finalement tracé une ligne claire, exprimant sa gratitude envers les fans et les coéquipiers qui l'ont soutenu tout au long de son parcours.

Sa carrière était au bord du gouffre il y a plus d'un an, suite à une grave chute à ski qui a entraîné une fracture complexe du tibia lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. "Le fait d'avoir pu revenir sur le terrain pour un Euro à domicile a été un exploit personnel pour moi", se souvient Neuer.

Nagelsmann avait précédemment fait savoir qu'il souhaitait rajeunir l'équipe nationale allemande en vue de la Coupe du monde 2026. Suite aux départs de joueurs clés comme Kroos et Müller, Neuer devient le dernier participant à la Coupe du monde de Rio à quitter l'équipe allemande. "Manu nous manquera dans l'équipe nationale", a déclaré l'entraîneur, tout comme il l'a ressenti pour le départ de Thomas Müller. Avec Bayern, Neuer se concentre maintenant sur les titres les plus prestigieux, notamment la finale de la Ligue des champions prévue pour le printemps 2025.

Gündogan, coéquipier et rival de longue date de Neuer, a également décidé de mettre fin à sa carrière internationale, laissant la place à ter Stegen, un joueur de 32 ans du Barça, pour prendre les rênes en tant que prochain grand gardien de but de la DFB. Malgré les espoirs de prendre le rôle lors de l'Euro à domicile, ter Stegen s'est effacé pour laisser la place aux dernières performances de Neuer avec le maillot de la DFB.

