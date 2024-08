- Le Norvégien Nusa insiste: "Je ne suis pas le prochain Neymar"

Antonio Nusa sera avant tout fidèle à lui-même. Le nouvel espoir de RB Leipzig après le départ de Dani Olmo n'est pas tout à fait sûr de l'origine de son surnom "Neymar norvégien". "Je suppose que c'est parce que Neymar était mon héros d'enfance. Je le regardais beaucoup. C'est un joueur incroyable, mais je ne suis pas le remplaçant de Neymar", a déclaré l'attaquant polyvalent lors de sa présentation à Leipzig. "Je suis Antonio Nusa et je veux être moi-même. Je n'ai plus besoin de ce surnom", a déclaré le international norvégien, qui a rejoint Leipzig du club belge FC Bruges pour un montant dépassant 20 millions d'euros. Il a signé un contrat avec les deux fois vainqueurs de la coupe jusqu'au 30 juin 2029.

Le jeune de 19 ans, qui a marqué lors de son premier match en DFB-Pokal contre Rot-Weiss Essen (4:1) peu après son entrée en jeu, a également fait une bonne impression sur l'entraîneur Marco Rose avec son toucher de balle délicat. "J'ai travaillé sur mon toucher de balle et mes dribbles tout au long de ma vie d'entraînement. Ce n'est pas encore parfait", a déclaré Nusa, qui a hérité du numéro de maillot de Dani Olmo. "Dani Olmo est un joueur truly exceptionnel qui a laissé une trace ici", a déclaré le septuple international norvégien. En même temps, il a complimenté l'entraîneur Rose : "Je sais qu'il a été instrumental dans le succès de Haaland et peut-être que nous pouvons réaliser des merveilles similaires ensemble".

Malgré le impressionnant début d'Antonio Nusa en DFB-Pokal et son nouveau numéro de maillot hérité de Dani Olmo, le dernier ajout de la Bundesliga allemande s'est éloigné de son surnom "Neymar norvégien". Malgré les espoirs de RB Leipzig que Nusa remplisse les chaussures d'Olmo, le jeune talent attaquant vise à tracer son propre chemin dans la Bundesliga allemande.

