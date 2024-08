Le nombre élevé de tentatives infructueuses d'expulsion

Le présumé auteur de Solingen aurait dû être expulsé d'Allemagne, mais cela ne s'est pas produit. Ce n'est qu'un exemple parmi de nombreux autres : des milliers d expulsions échouent chaque année. De nombreux individus expulsés se cachent ou causent des troubles.

Le suspect de l'attaque sur la Breitscheidplatz de Berlin en décembre 2016, Anis Amri, aurait également dû être expulsé. Cependant, la procédure n'a pas été engagée en raison du manque de documents d'identification d'Amri.

Ces incidents ne sont pas rares. Les deux tiers des expulsions en Allemagne échouent. Bien qu'il y ait eu plus d expulsions pendant la première moitié de l'année, seulement environ 56 % des 24 000 retours prévus ont eu lieu. En 2021, 31 330 expulsions ont échoué.

Règlement de Dublin Transfère la Responsabilité

Dans le cas de Solingen, une date de transfert en Bulgarie était prévue l'année dernière, mais elle n'a jamais eu lieu. Lorsque l'autorité d'immigration compétente de Bielefeld s'est rendue dans son hébergement de réfugié à Paderborn pour le récupérer, il avait disparu. Issa H. s'était enfui et était introuvable pendant six mois. Plusieurs mois plus tard, il est réapparu auprès des autorités et a finalement été hébergé dans un centre de réfugiés à Solingen.

L'expulsion a échoué en raison du Règlement de Dublin. Cette règle stipule que l'État membre de l'UE responsable de la demande d'asile est celui dans lequel l'individu est entré initialement. Dans ce cas, cela aurait été la Bulgarie. Cependant, la disparition d'Issa H. au-delà de la limite de six mois a rendu la Bulgarie irresponsable. "Il était devenu responsable en Allemagne en tant que réfugié de Dublin", explique le ministre fédéral de la Justice Marco Buschmann. "C'est pourquoi nous devons discuter de la manière de procéder plus rapidement et efficacement, surtout dans les cas de Dublin."

Les Expulsions sont Annoncées

Le principal problème des expulsions infructueuses est que les individus ne sont souvent pas à leur domicile ou leur hébergement lorsque la police vient les chercher. Cela est dû au fait que les dates d'expulsion sont annoncées plusieurs jours à l'avance. Les personnes concernées sont au courant de l'approche de la police et ont suffisamment de temps pour se cacher.

"Les trois quarts des cas échouent pour cette raison précise, un chiffre très élevé", déclare le président de la police syndicale de Bavière, Florian Leitner, sur RTL. On pourrait modifier la méthode de notification, "de sorte qu'elles ne soient pas données quelques jours à l'avance", mais cela nécessiterait des changements législatifs, explique Leitner.

Les personnes concernées se préviennent également mutuellement. Les activistes alertent également les expulsés via les réseaux sociaux ou les services de messagerie lorsqu'un vol charter pour les expulsions est organisé. S'il n'y a pas de places disponibles sur les avions, il est clair qu'il s'agit d'un vol d'expulsion, déclare le porte-parole de la police de Berlin, Benjamin Jendro, dans le "Tagesspiegel" de Berlin. Dans ce cas, les officiers trouvent souvent la première personne concernée, mais pas la deuxième.

Manque de Places de Détention pour Expulsions

Les autorités peuvent maintenant entrer dans d'autres pièces des hébergements collectifs, et non plus seulement dans la pièce de la personne concernée par l'expulsion, comme décidé par le Bundestag au début de l'année. Cependant, une recherche approfondie n'est pas possible, surtout dans les grands hébergements, selon le représentant de la police syndicale de Bavière, Leitner. Cela causerait des troubles et un important déploiement de police. Si une personne n'est pas trouvée, l'autorité d'immigration compétente est informée, qui décide de la prochaine étape, comme demander un ordre de détention pour expulsion.

Cependant, il y a trop peu de places de détention pour expulsions, critique le président de la police syndicale, Andreas Roßkopf, sur ntv. Bien que le Bundestag ait étendu la durée maximale de détention pour expulsions de 10 à 28 jours, cela ne sert pas à grand-chose si toutes les 800 places de détention pour expulsions sont occupées, comme cela a été le cas l'année dernière, selon le président de la police fédérale, Dieter Romann.

La ministre de l'Intérieur fédérale, Nancy Faeser, a adopté jusqu'à présent une position détendue sur cette question. Elle estime que le gouvernement fédéral a pris des mesures suffisantes et a "déclenché un grand paquet de rapatriement". Cependant, elle estime que la fourniture de places de détention pour expulsions incombe aux États fédéraux.

De nombreux expulsions échouent à l'aéroport ou dans l'avion. Les compagnies aériennes ou les pilotes refusent de transporter les expulsés car ils se comportent délibérément mal. "La sécurité aérienne est entre les mains du pilote concerné, et c'est lui qui décide", note le représentant de la GdP, Leitner. "Si la personne, homme ou femme, refuse de monter dans l'avion, devient agressive ou crée un désordre, le pilote dit : Non, je ne vous prends pas. Alors tout échoue."

C'est différent avec les vols charters. "Mais louer un avion entier est coûteux. Si je veux mettre en œuvre cela, je dois payer et fournir le personnel nécessaire pour expulser plus de personnes", dit Leitner.

Si la personne en question refuse, parfois violemment, ce n'est plus la responsabilité de la police fédérale, mais plutôt la police d'État. Et si

Pour corriger le taux élevé d'échecs des expulsions, les associations de forces de l'ordre plaident en faveur d'une collaboration accrue entre la police locale et les services de renseignement dans tout le pays, ainsi que d'équipements avancés et de pouvoirs étendus. "Nous devons élargir les compétences de la police. Nous devons être en mesure d'exécuter les expulsions de manière plus efficace et plus efficiente. De plus, nous devons avoir la capacité de négocier des accords avec les pays d'origine et tiers pour faciliter les expulsions", déclare le chef de la GdP Roßkopf.

Le Danemark est souvent cité en exemple. Ce pays nordique met en place une politique d'asile stricte depuis longtemps. Il y a moins de demandes d'asile là-bas par rapport à l'Allemagne, tandis que les demandeurs d'asile en situation irrégulière font l'objet de expulsions continues.

