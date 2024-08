- Le nombre d'insolvabilités augmente à nouveau à deux chiffres

En Allemagne, le nombre d'insolvabilités régulières d'entreprises augmente à nouveau plus rapidement. Selon les chiffres préliminaires, 13,5 % de procédures supplémentaires ont été déposées auprès des tribunaux en juillet par rapport à l'année précédente, selon les données de l'Office fédéral de la statistique. En juin, il y a eu une augmentation à un chiffre de 6,3 % pour la première fois depuis des mois.

Il est toujours incertain que toutes les insolvabilités déposées aboutiront à une procédure qui sera incluse dans les statistiques officielles. Selon ces résultats définitifs, il y a eu 1 934 demandes d'insolvabilité d'entreprises en mai. Cela représentait une augmentation de 30,9 % par rapport à mai 2023.

Les créanciers sont préoccupés par 3,4 milliards d'euros, contre 4,0 milliards d'euros il y a un an. Les procédures ont ainsi diminué en moyenne. Les entreprises du secteur du transport et de la logistique sont les plus touchées. Les agences de personnel et les entreprises de construction déposent également souvent des demandes d'insolvabilité.

Selon l'Institut Ifo de recherche économique, les dépôts actuels en juillet concernent principalement les entreprises industrielles. L'augmentation significative du nombre d'insolvabilités touche tous les secteurs, mais est particulièrement forte dans l'industrie : après que 100 entreprises industrielles ont déposé des demandes d'insolvabilité en juin, 145 l'ont fait en juillet.

Les taux d'insolvabilité en hausse pourraient potentiellement entraîner un nombre accru d'insolvabilités d'entreprises. Malgré les chiffres préliminaires indiquant une augmentation des procédures, toutes les insolvabilités déposées ne pourraient pas aboutir à des insolvabilités d'entreprises.

compte tenu de la tendance actuelle, le potentiel d'insolvabilités d'entreprises dues aux insolvabilités est une préoccupation croissante dans divers secteurs, en particulier dans l'industrie.

