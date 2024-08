Le nombre d'étudiants en doctorat dans les universités allemandes a légèrement diminué

Le nombre de candidats au doctorat dans les universités allemandes a légèrement diminué. En 2023, il y avait 204 900 personnes en cours d'obtention d'un doctorat, selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique publiés vendredi à Wiesbaden. Cela représente une baisse de 0,2 % par rapport à l'année précédente. En moyenne, les candidats au doctorat avaient 30,4 ans.

Les hommes, avec un âge moyen de 30,8 ans, étaient presque un an plus âgés que les femmes, dont l'âge moyen était de 29,9 ans. Près d'un quart des personnes en cours d'obtention d'un doctorat avait une nationalité étrangère.

Plus d'un quart d'entre eux poursuivaient un doctorat dans le domaine de la médecine humaine / sciences de la santé. La deuxième discipline la plus populaire était les mathématiques, les sciences naturelles, avec 23 %. Les troisième et quatrième places étaient occupées par les sciences de l'ingénierie et le droit, l'économie et les sciences sociales.

Il y avait des différences significatives dans la répartition des sexes selon les domaines. Trois quarts des candidats au doctorat en sciences de l'ingénierie étaient des hommes. Dans les domaines de l'art, de l'histoire de l'art et des sciences agricoles, forestières et nutritionnelles, deux tiers étaient des femmes. En termes absolus, les hommes ont le plus souvent poursuivi des doctorats en sciences de l'ingénierie, tandis que les femmes l'ont fait le plus souvent dans le domaine de la médecine humaine / sciences de la santé. Dans l'ensemble, la proportion de femmes et d'hommes était respectivement de 48 et 52 %.

Seize pour cent des personnes travaillant sur une thèse de doctorat ont commencé en 2023, soit une baisse de 2,3 % par rapport à l'année précédente. Parmi les nouveaux candidats au doctorat, 27 % avaient une nationalité étrangère.

