- Le nombre d'enfants malades dans l'établissement dépasse le niveau normal.

Un taux d'absentéisme élevé parmi les travailleurs de garderies à Hambourg aggrave une situation de personnel déjà difficile dans ces établissements. Selon une analyse récente des données de l'assurance maladie, les employés de garderies à Hambourg ont manqué environ 33,2 jours de travail par an. Ce chiffre est supérieur à la moyenne nationale de 29,6 jours, selon la Fondation Bertelsmann et le Forum des Experts, qui surveille les spécialistes et les gestionnaires de ce secteur.

Dans l'ensemble des professions en Allemagne, le nombre moyen de jours de maladie est d'environ 20, selon la Fondation Bertelsmann et le Forum des Experts.

La Fondation, qui aide le Forum des Experts, utilise principalement des données de la compagnie d'assurance maladie DAK, qui couvre environ 12,2 % des employés de la petite enfance. La Fondation a également confirmé cette tendance avec des données d'autres compagnies d'assurance maladie.

L'Association Paritätischer de Hambourg : ces chiffres sont alarmants

Pour l'Association Paritätischer de Hambourg, qui représente environ 300 garderies, ces mauvaises statistiques ne sont pas surprises. "Ce sont des chiffres vraiment préoccupants qui soulignent la forte pression sur les spécialistes des garderies et mettent en évidence l'urgence de la situation", a déclaré Kristin Alheit, directrice générale de l'Association Paritätischer de Hambourg, dans un communiqué. Les chiffres correspondent aux retours que l'association reçoit de ses membres.

Un expert parle d'un cycle vicieux de taux d'absentéisme élevés et de surcharge de travail

"De nombreuses garderies sont prises dans un cycle vicieux : en raison de l'augmentation des taux d'absentéisme, de plus en plus de spécialistes partent, ce qui augmente encore la charge de travail pour ceux qui restent", explique Anette Stein, experte en éducation de la petite enfance à la Fondation Bertelsmann. "Dans de nombreux endroits, il n'est plus possible de se concentrer sur la qualité de l'éducation, des soins et de l'éducation de la petite enfance."

Selon les conclusions de la Fondation à partir des données de la compagnie d'assurance maladie Techniker, les infections respiratoires et les problèmes de santé mentale étaient les principales causes d'absences. Pour compenser les absences dues à la maladie, aux vacances et à la formation, la Fondation estime que Hambourg a besoin de 3 000 spécialistes à temps plein supplémentaires. Le coût estimé : 181 millions d'euros par an, ce qui soulagerait temporairement la situation de personnel, selon les calculs de la Fondation.

