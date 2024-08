- Le nombre d'enfants malades au centre de soins dépasse la norme habituelle.

En raison d'une fréquence élevée de maladies chez le personnel des Kita, ceux-ci prennent plus de jours de maladie que les autres professionnels, selon des études récentes. En 2023, les travailleurs de la petite enfance ont manqué en moyenne 29 jours de travail en raison de maladies, comparativement à une moyenne de 20 jours pour toutes les autres professions, selon la Fondation Bertelsmann et le Forum Professionnel, qui représente les professionnels du secteur.

De plus, le nombre de jours de maladie pour les enseignants de la maternelle a augmenté de 26 % entre 2021 et 2023, principalement en raison du stress psychologique.

La Fondation, qui conseille également le Forum Professionnel, se base principalement sur les données de DAK, une compagnie d'assurance maladie qui assure 12,2 % des travailleurs de la petite enfance. Les chiffres d'autres compagnies d'assurance maladie confirment également cette tendance.

Anette Stein, experte en maternelle à la Fondation Bertelsmann, met en garde contre un cercle vicieux. "De nombreux établissements de la petite enfance sont pris dans un cercle vicieux en raison de l'augmentation des absences pour maladie. Cela entraîne le départ de plus de spécialistes, ce qui augmente encore la charge de travail pour le personnel restant", déclare-t-elle. "L'éducation, les soins et l'épanouissement de qualité de la petite enfance ne peuvent être garantis dans de nombreux endroits."

Selon les données de la compagnie d'assurance maladie Techniker, les raisons les plus courantes d'absences pour maladie étaient les infections respiratoires et les problèmes de santé mentale. Pour couvrir les absences dues à la maladie, aux vacances et à la formation, la Fondation estime qu'environ 97 000 spécialistes à temps plein sont nécessaires. Le coût annuel serait d'environ 5,8 milliards d'euros, ce qui pourrait potentiellement stabiliser temporairement la situation du personnel, selon les calculs de la Fondation.

Le Forum Professionnel décrit la situation nationale du personnel de la maternelle comme critique. Il y a un manque de candidats qualifiés et de financement pour le personnel remplaçant dans de nombreux endroits. Les taux élevés d'absences pour maladie nécessitent que les équipes compensent, ce qui affecte la disponibilité des spécialistes pour la formation et augmente le stress psychologique ou entraîne leur départ de la profession.

Par conséquent, il y a un appel à un financement national, ancré dans la loi et normalisé, pour le personnel remplaçant qualifié pour couvrir tous les types d'absences. Malheureusement, il n'y a actuellement aucune réglementation fiable dans de nombreux États fédéraux.

