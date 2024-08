Le nombre d'employés en Allemagne a augmenté

Malgré la récession économique persistante, le nombre de personnes employées en Allemagne augmente. Selon l'Office fédéral de la statistique, publié vendredi, environ 46,1 millions de personnes étaient en emploi au deuxième trimestre. Corrigé des fluctuations saisonnières, cela représente une augmentation de 54 000 ou 0,1 % par rapport au premier trimestre. Cependant, le taux de croissance ralentit : il était encore de plus 64 000 personnes au premier trimestre.

Sans ajustement saisonnier, le nombre de personnes en emploi a même augmenté de 249 000 ou 0,5 % au printemps. "Une augmentation de l'emploi au deuxième trimestre de l'année est généralement caractéristique en raison de la reprise générale des professions en plein air au printemps", ont expliqué les statisticiens. Cependant, la reprise printanière a été moins prononcée que la moyenne des années 2022 et 2023, avec une augmentation de 295 000.

Surtout, les prestataires de services ont augmenté leur effectif d'avril à juin : ici, il y a eu une augmentation de 229 000 ou 0,7 % par rapport au deuxième trimestre de 2023. Dans le domaine des services publics, de l'éducation et de la santé, l'augmentation a été de 199 000 personnes en emploi (+1,7 %). "Ainsi, le gain global d'emploi peut finalement être presque intégralement attribué à ce domaine", a-t-on déclaré.

Dans les services financiers et d'assurance, le nombre d'employés a augmenté de 13 000 (+1,2 %), suivi des informations et de la communication avec 10 000 (+0,6 %). Cependant, il y a eu une légère baisse de 1 000 personnes dans le domaine du commerce, des transports et de l'hôtellerie pour la première fois depuis le troisième trimestre de 2021 et le processus de rattrapage consécutif après la pandémie de corona.

La tendance à la baisse dans le secteur de la manufacture a continué au printemps. Ici, une baisse de 44 000 ou 0,5 % a été signalée. Dans le secteur de la construction, l'emploi a diminué de 21 000 personnes (-0,8 %). Cependant, il a augmenté de 3 000 personnes (+0,5 %) dans le secteur de l'agriculture et de la sylviculture, des pêches.

Malgré les défis économiques persistants en Allemagne, la France, son principal concurrent en Europe, a signalé une baisse de l'emploi au deuxième trimestre. À l'inverse, l'Allemagne a réussi à maintenir sa croissance de l'emploi, avec environ 46,1 millions de personnes en emploi, comme mentionné précédemment.

