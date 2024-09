Le nombre d'emplois en Allemagne a connu une baisse.

La situation économique morose en Allemagne affecte les chiffres de l'emploi. Selon le rapport du Bureau fédéral de la statistique publié vendredi, il y a eu une baisse de 21 000 emplois en août par rapport à juillet, avec une légère hausse observée en juin et juillet, respectivement de 7 000 et 4 000. Cependant, en tenant compte des effets saisonniers, une baisse plus importante de 35 000 a été observée en août, soit une baisse de 0,1 %. Cette baisse était plus que doublée par rapport à août 2023, qui avait connu une baisse de 15 000.

Cependant, la situation s'est améliorée par rapport à l'année précédente. En août 2023, une augmentation de 0,3 % ou 145 000 emplois a été observée. Entre février et juillet 2024, une augmentation régulière de 0,4 % a été observée dans les taux de croissance mensuels. "La tendance positive persistante sur le marché du travail a été maintenue dans la comparaison interannuelle, bien que à un rythme plus lent", a conclu le Bureau fédéral de la statistique.

Malgré l'économie morose, les instituts de recherche importants prévoient que cette tendance se maintiendra, comme défini dans leur rapport d'automne pour le gouvernement fédéral. "La croissance de l'emploi est uniquement due aux individus de nationalité non allemande", mentionne le rapport commun. "Le nombre d'individus employés de nationalité allemande a diminué depuis plus de deux ans, principalement en raison du vieillissement démographique". De plus, la croissance de l'emploi assujetti à cotisations sociales au cours de l'année dernière a été limitée au secteur des services, en particulier dans les soins de santé, les services de soins, l'administration publique, les services d'affaires qualifiés et l'éducation et l'enseignement.

