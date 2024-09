Le nombre de victimes des inondations en Europe continue d'augmenter.

Inondations dans différentes parties de l'Autriche, de la Pologne, de la Roumanie et de la République tchèque ont entraîné au moins onze morts. L'Autriche a rapporté deux décès supplémentaires selon la police, portant le total à treize. En République tchèque, un individu a perdu la vie dans la rivière Krasovka dans la région de Moravie-Silésie à l'est, selon le président de la police Martin Vondrasek. Le bilan actuel s'élève à onze dans les quatre pays. Les autorités tchèques ont également signalé la disparition d'au moins sept personnes.

14h04 Inondations en Europe : le gouvernement allemand étend son aideLe gouvernement allemand a étendu son aide aux personnes touchées par les inondations dans plusieurs pays européens. La porte-parole Christiane Hoffmann a déclaré à Berlin : "Les gens dans nos pays voisins, nos partenaires européens et les gens d'ici doivent savoir que nous surveillons de près la situation et sommes prêts à aider." Les destructions en Autriche, en République tchèque, en Pologne et en Roumanie sont parfois catastrophiques. Hoffmann a déclaré : "Nous sommes consternés par les images et les nouvelles de décès et de personnes portées disparues. Au nom du gouvernement fédéral, nous présentons nos condoléances et notre sympathie à toutes les personnes touchées."

13h43 Orbán reporte ses engagements internationaux en raison des inondationsLe Premier ministre hongrois Viktor Orbán a reporté tous ses engagements internationaux en raison des inondations dans le pays. Orbán a annoncé sur X : "En raison des conditions météorologiques extrêmes et des inondations en Hongrie, j'ai reporté tous mes engagements internationaux." Aucun autre détail n'a été fourni. Orbán était prévu pour participer à un débat sur le programme de la présidence semestrielle de la Hongrie au Conseil de l'UE au Parlement européen à Strasbourg mercredi. Le politicien de droite fait souvent l'objet de critiques de la part du Parlement européen et de la Commission européenne.**

13h12 Ostrava submergée sous l'eau : brèches dans les digues dans la troisième ville de République tchèqueLes mesures d'évacuation ont été étendues à Ostrava, la troisième ville de République tchèque, en raison du danger imminent d'inondations. Le ministre de l'Environnement Petr Hladik a déclaré après une réunion d'urgence : "Il semble qu'il y ait des brèches dans plusieurs districts." Les habitants ont été évacués à l'aide de bateaux gonflables. Environ 100 mètres cubes d'eau par seconde s'écoulent à travers les brèches. Des tentatives sont faites pour combler les brèches avec des pierres. Ostrava, habitée par environ 285 000 personnes, est située à la confluence de plusieurs rivières, dont l'Oder et l'Opava. La ville minière et industrielle se trouve à environ 280 kilomètres à l'est de Prague. La circulation ferroviaire vers Ostrava et plus loin vers la Pologne est complètement interrompue. Une centrale électrique a dû être fermée. À proximité de Bohumin, les réseaux d'électricité et de téléphonie mobile ont été perturbés en raison des inondations. L'approvisionnement en eau potable a échoué dans de nombreuses régions.**

12h33 Record de précipitations : 450 litres d'eau par mètre carré dans une ville tchèqueLes précipitations de la dépression "Anett" ont été remarquables : depuis vendredi, 450 litres d'eau par mètre carré sont tombés à Serec, une ville de République tchèque, près de la frontière polonaise. C'est le plus haut total de ces derniers jours, selon l'expert météo d'ntv.de Oliver Scheel. En Allemagne, Ruhpolding/Berchtesgadener Land a enregistré le plus haut total avec 320 litres en quatre jours. En Autriche, 364 litres sont tombés dans la région autour de St. Pölten et 369 litres à Lilienfeld. À Vienne, 279 litres ont été enregistrés, mais les stations de mesure ont ensuite échoué, donc les quantités précises sont actuellement indisponibles. En Pologne, le plus haut total de 200 litres est tombé à Katowice.**

12h25 Roumanie : les inondations font six morts dans la région des CarpatesLes fortes précipitations et les inondations dans la région des Carpates en Roumanie ont entraîné au moins six morts. Les régions de Galati, Vaslui et Iasi à l'est du pays ont été particulièrement touchées. Environ 300 personnes ont été évacuées et environ 6 000 fermes ont été inondées. Les victimes étaient principalement des personnes âgées, dont deux femmes âgées de 96 et 86 ans. Le niveau d'alerte de crue le plus élevé reste en vigueur jusqu'à midi. Les villages isolés ont été principalement touchés, les gens se réfugiant sur les toits pour éviter d'être emportés par les eaux de crue. Des centaines de pompiers ont été déployés.**

11h59 Inondations en Saxe : le sommet de la crue de l'Elbe dépasséLes niveaux d'eau de l'Elbe en Saxe continuent de monter. À Dresde, le niveau est de 5,62 mètres en milieu de matinée, selon le centre de crue de l'État. Le deuxième niveau d'alerte de crue a été annoncé dimanche soir. Le seuil du troisième niveau d'alerte, qui est à six mètres, devrait être dépassé tôt mardi matin. D'ici mercredi soir, le niveau de l'Elbe à Dresde pourrait continuer à monter et atteindre son pic. À Schöna, située à la frontière avec la République tchèque, le troisième niveau d'alerte est en vigueur avec un niveau d'Elbe de 6,13 mètres. Le centre de crue prévoit une baisse des niveaux d'eau à Görlitz sur la Neiße. Le point le plus haut d'une crue est appelé le sommet.**

11:01 Wrocław en alerte inondationAprès des intempéries et des inondations dans le sud-ouest de la Pologne, la ville de Wrocław (Breslau) en Basse-Silésie se prépare à une vague de crue. Le maire Jacek Sutryk a déclaré l'état d'alerte inondation pour la ville sur l'Oder. Les mesures comprennent la surveillance constante des digues, le contrôle et la protection des canaux, et la fermeture des passages de digues, a expliqué Sutryk dans une vidéo Facebook. La vague de crue est prévue pour atteindre Wrocław le mercredi. Les prévisions antérieures selon lesquelles la ville ne serait pas gravement touchée ont été revues, a mentionné Sutryk. Bien que la crue ne soit pas prévue pour atteindre les hauteurs de la crue de l'Oder de 1997, qui a submergé un tiers de la ville, Sutryk a souligné que l'infrastructure a beaucoup amélioré depuis, avec de nouvelles digues, bassins de rétention et systèmes de polder. Il espère que les eaux de crue resteront à l'extérieur de la ville.

Malgré une accalmie momentanée de la pluie, la situation des inondations dans l'est de l'Autriche reste extrêmement précaire. "Ce n'est pas fini, cela reste critique, cela reste dramatique", dit la gouverneur de Basse-Autriche Johanna Mikl-Leitner. D'ici lundi, jusqu'à 80 litres d'eau par mètre carré sont prévus pour certaines régions. Le problème majeur actuel est les barrages. "Il y a un risque élevé d'effondrement des barrages", rapportent les officiels. La vie dans les lieux publics estmostly à l'arrêt. Plus de 200 routes en Basse-Autriche sont fermées, environ 1 800 bâtiments ont été évacués, et de nombreux écoliers et enfants de garderie restent à la maison, a ajouté Mikl-Leitner. Plus de 3 500 ménages sont actuellement sans électricité. L'ampleur des dommages est pour l'instant inconnue. "Les victimes des inondations seront Certainly aidées", a assuré le gouverneur. Ces derniers jours, jusqu'à 370 litres d'eau par mètre carré sont tombés dans certaines régions de Basse-Autriche - plusieurs fois la quantité mensuelle habituelle.

Les niveaux d'eau sur l'Elbe en Saxe continuent de monter. Selon les données du Centre de Contrôle des Inondations de l'État, la valeur à Dresde est de 5,54 mètres le matin. Il est prévu que le seuil de six mètres sera dépassé plus tard dans la journée, entraînant l'alerte de stade trois. Cela peut causer l'inondation de zones habitées. Le stade d'alerte trois a déjà été atteint au jauge à Schöna sur l'Elbe près de la frontière tchèque, où le niveau d'eau était de 6,09 mètres. Le même stade d'alerte est également en vigueur à la Lausitzer Neiße près de la frontière polonaise, avec des niveaux d'eau à 5,56 mètres, à peine quelques centimètres de l'alerte de stade quatre. Une section de la route fédérale B99 a été fermée à Görlitz pour des raisons de sécurité, a déclaré un porte-parole de la police. Le niveau d'alerte pour le stade 3 est de 4,80 mètres à cet emplacement.

Un décès confirmé a eu lieu dans les inondations en République tchèque. Les autorités rapportent également au moins sept personnes portées disparues. Un homme s'est noyé dans la petite rivière Krasovka dans le district de Bruntál dans l'est de la Moravie-Silésie, selon le président de la police Martin Vondrasek, à la radio publique. Trois personnes ont disparu après avoir conduit une voiture dans une rivière en furie près de Jeseník dans les montagnes Hrubý Jeseník. La voiture n'a pas été retrouvée. Les personnes portées disparues restantes sont tombées dans divers cours d'eau tels que la rivière Otava. Un homme d'une maison de retraite à la frontière avec la Pologne est également porté disparu. Le Premier ministre tchèque Petr Fiala a décrit la situation comme une "inondation du siècle" - une inondation qui se produit statistiquement une fois par siècle au même endroit. Des décès liés aux inondations ont été signalés précédemment dans d'autres pays de l'UE (voir l'entrée 06:40): un pompier en Autriche, un homme en Pologne, et six personnes en Roumanie.

09:17 Une femme tombe dans la Neiße à GörlitzUne femme est tombée dans la Neiße en inspectant le niveau d'eau à Görlitz. Selon les premiers rapports de police, la femme a glissé sur le bord de l'eau près de l'hôtel Parkhotel Merkur et est tombée dans la rivière. Elle a réussi à flotter sur environ 700 mètres en aval avant de se sortir juste avant le barrage de Vierradmühle. Elle reçoit actuellement des soins à l'hôpital pour hypothermie.

09:00 Les secours techniques allemands se préparent à de grandes opérations sur l'Elbe et l'OderL'Agence Technique de Secours (THW) se prépare à des inondations potentielles dans l'est de l'Allemagne. "Nous sommes prêts à déployer des forces plus importantes sur l'Elbe et l'Oder si nécessaire", dit le chef de département du THW Fritz-Helge Voss dans le magazine matinal ZDF. Voss conseille aux résidents des zones touchées de se ravitailler en denrées essentielles. Voss reconnaît que l'Allemagne a été chanceuse jusqu'à présent, mais les rivières Elbe, Neiße et Oder sont attendues pour inonder cette semaine. Ce week-end, le THW avait environ 140 personnes déployées en Bavière et en Saxe, y compris le travail sur le pont Carolabridge effondré à Dresde. Voss souligne que c'est la quatrième situation d'inondation majeure en Allemagne cette année, et il est essentiel d'être préparé et d'investir dans l'équipement. "En fin de compte, ce sont des coûts d'adaptation au climat", dit Voss.

08:43 Gouvernement polonais discute de l'état de catastrophe Suite aux importantes inondations dans le sud-ouest de la Pologne, le Premier ministre Mateusz Morawiecki a convoqué une réunion du conseil des ministres lundi matin. Il a préparé une déclaration d'état de catastrophe, mais l'approbation du conseil est nécessaire. Les pluies continues dans le sud-ouest de la Pologne, près de la frontière tchèque, ont entraîné les inondations. La ville de Nysa, dans la région d'Opole, a été considérablement touchée pendant la nuit. Les rapports indiquent que la salle des urgences de l'hôpital de Nysa a été inondée par les eaux de la Glatzer Neiße, un affluent de l'Oder. En conséquence, 33 patients, y compris des enfants et des femmes enceintes, ont été évacués en utilisant des bateaux.

08:15 Bavière : Plus de pluie et de niveaux d'eau en hausse prévus La situation des inondations en Bavière reste précaire dans certaines régions, avec des précipitations supplémentaires attendues. La situation dans les localités touchées n'a pas significativement amélioré pendant la nuit, selon la police. Le Hochwasser-Nachrichtendienst (HND) prévoit une augmentation des niveaux d'eau en raison du début pluvieux de la semaine. L'HND prévoit une augmentation des niveaux d'eau sur le Danube à Passau, la Vils à Vilshofen et l'Isar à Munich. La situation devrait progressivement s'améliorer à partir de mercredi, selon les estimations du Service météorologique allemand (DWD). Pour les deux prochains jours, le DWD prévoit des précipitations continues des Alpes aux contreforts, avec des précipitations totales allant jusqu'à 40 à 70 litres par mètre carré, et jusqu'à 90 litres dans les zones stagnantes.

07:32 République tchèque : Pas de répit en vue - Les niveaux de crue persistent La République tchèque ne semble toujours pas voir de répit face aux inondations et aux zones inondées. L'onde de crue de la rivière March (Morava) a atteint Litovel, à environ 200 kilomètres à l'est de Prague. Des rues entières y sont submergées, selon l'agence de presse CTK. Les autorités de la ville, qui compte Nearly 10,000 habitants, exhortent les habitants à ne pas entraver les services d'urgence. "Dans les prochaines heures, nous attendons une augmentation supplémentaire du niveau d'eau de la rivière", prévient le maire sur les réseaux sociaux.

07:03 Rupture de barrage : Inondations dévastatrices enregistrées en Pologne Suite à une rupture de barrage en Pologne, les locaux craignent que les inondations dévastatrices ne se dirigent vers la région de Glatzer Neiße. Des images ont capturé la puissance brute des eaux rugissantes.

06:40 Inondations en Europe : Morts en Pologne et en Roumanie La Pologne et la République tchèque font face aux conséquences d'inondations centenaires, tandis que la situation en Basse-Autriche est critique après des précipitations importantes. Diverses pertes de vies ont été signalées en raison des inondations : un pompier en Autriche, un individu en Pologne et six décès en Roumanie.

06:12 Evacuations en République tchèque en raison des inondations Alors que les pires inondations en plusieurs années se poursuivent, les eaux ont envahi des villes entières comme Jeseník dans les montagnes Hrubý Jeseník et Krnov à la frontière avec la Pologne. Les services d'urgence à Jeseník ont secouru des centaines de personnes à l'aide de bateaux et d'hélicoptères. Après les inondations, des glissements de terrain ont constitué une menace dans de nombreux endroits.

05:49 Passagers de croisière bloqués à Vienne en raison des inondations En raison de niveaux d'eau élevés sur le Danube due aux précipitations importantes, les passagers d'un navire de croisière suisse sont bloqués à Vienne. Environ 100 passagers et 40 membres d'équipage sont actuellement incapables de quitter le "Thurgau Prestige", qui est amarré au rivage. La passerelle menant au quai est submergée et les passagers ne peuvent pas embarquer. D'autres navires de croisière sont également bloqués à Vienne, selon Thurgau Travel. Les autorités locales décideront quand les passagers pourront débarquer. Les passagers ont été informés qu'ils devront rester à bord du navire jusqu'à au moins mardi. Le "Thurgau Prestige" était prévu pour naviguer de Linz à Budapest et retour, mais est maintenant bloqué à Vienne.

La tempête "Anett", connue internationalement sous le nom de "Boris", a déclenché des précipitations bibliques et des inondations en Pologne, en République tchèque, en Autriche et en Roumanie. Au moins huit vies ont été perdues.

Le gouvernement allemand a exprimé sa sympathie et ses condoléances aux personnes touchées par les inondations en Autriche, République tchèque, Pologne et Roumanie, y compris les victimes de Pologne. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a reporté ses engagements internationaux en raison des inondations dans son pays.

