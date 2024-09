Le nombre de victimes des inondations au Myanmar dépasse les 400.

Plus de 400 personnes ont péri au Myanmar en raison des inondations catastrophiques causées par le typhon "Yagi". L'administration militaire a rapporté une augmentation des décès à 419. Initialement, les officiels ont rapporté 384 morts et 89 personnes portées disparues. Aucun renseignement concernant les disparus n'a été communiqué le mardi. Selon les estimations de l'ONU, environ 887 000 personnes dans la nation d'Asie du Sud-Est ont été touchées par les inondations.

"Yagi" s'est avéré être l'un des typhons les plus puissants de la région depuis longtemps. Il a frappé la côte nord du Vietnam le 7 septembre, entraînant les inondations les plus dévastatrices que le pays ait connues depuis des années. De plus, le typhon a causé des ravages au Laos, en Thaïlande et au Myanmar, entraînant de nombreux décès dus aux inondations et aux glissements de terrain, avec des centaines de personnes tuées.

