- Le nombre de travailleurs urbains a légèrement augmenté

Le nombre de personnes employées par la ville de Hambourg a légèrement augmenté l'année dernière malgré les départs importants liés à l'âge. Au total, 69 833 personnes ont été employées par la ville, soit 316 de plus qu'en 2022, selon le chef de la Chancellerie du Sénat, le conseiller d'État Jan Pörksen. L'augmentation a été particulièrement notable dans les écoles et la force de police, qui a été en partie compensée par d'autres domaines grâce à la numérisation et la centralisation. En 2023, la ville a dépensé environ 7,5 milliards d'euros pour son personnel.

Pour la première fois, le nombre total d'employés inclut non seulement les employés à temps plein dans l'administration centrale, les entreprises publiques et les universités, mais aussi les employés financés par des tiers dans les universités. Cependant, leur nombre n'a pas été pris en compte dans le calcul de l'augmentation du personnel cette année pour garantir une meilleure comparabilité, a déclaré Pörksen.

Plus de 57 % des employés de la ville sont des femmes, dont 47 % occupent des postes de direction. L'âge moyen de tous les employés est de 44,7 ans, avec 33 % de moins de 40 ans. 37 % travaillent à temps partiel. La proportion de fonctionnaires parmi tous les employés est de 53 %.

Le taux d'absentéisme pour maladie a diminué de presque un point de pourcentage par rapport à l'année précédente, pour atteindre 7,6 %. Le taux d'employés lourdement handicapés était de 6,6 %, soit 1,6 point au-dessus du niveau légal requis.

Malgré la pénurie générale de main-d'œuvre qualifiée, la ville a réussi à pourvoir les postes vacants. "Cela a beaucoup à voir avec l'attractivité de la ville", a déclaré Pörksen. La formation de son propre personnel reste une priorité élevée. "En tout, nous avons augmenté la formation", a-t-il déclaré. 1 345 jeunes talents ont commencé leur formation ou leurs études en 2023, contre 1 218 en 2022.

Le nombre d'employés pour 1 000 habitants à Hambourg est resté stable à 35,6, soit une légère baisse de 0,2 point par rapport à l'année précédente.

