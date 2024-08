Le nombre de taches solaires est à son plus haut niveau depuis 20 ans.

Le nombre de taches solaires change au fil d'un cycle. Il arrive souvent qu'il n'y en ait pas pendant des mois. Cependant, il y en a actuellement plus que pendant des décennies. La cause est des champs magnétiques renforcés qui entravent un processus.

Le nombre de taches sombres est actuellement aussi élevé qu'il y a 20 ans. "Nous sommes actuellement au maximum d'un cycle solaire relativement fort", explique le physicien solaire Achim Gandorfer de l'Institut Max Planck de recherche sur le système solaire à Göttingen. Le nombre de taches dépend de l'activité solaire, qui change au cours d'un cycle de onze ans. "On ne peut pas dire pour le moment si nous sommes déjà à la fin du cycle ou s'il y aura une autre augmentation."

Les taches sont causées par des différences de température à la surface, comme l'explique Gandorfer. "Le soleil est une boule de gaz stratifiée. De l'énergie est générée à l'intérieur, et le gaz chaud monte." À la surface, l'énergie est rayonnée, et la température de la matière chute brutalement. "Le gaz redescend ensuite sous une forme plus froide et plus dense." Ce cycle est également appelé convection. Cependant, il peut arriver que des champs magnétiques localement renforcés empêchent le gaz plus froid de descendre, dit Gandorfer. En conséquence, la matière plus froide reste à la surface pendant des périodes plus longues.

C'est pourquoi les taches sont environ 4000 degrés plus froides que la surface environnante, qui est d'environ 6000 degrés. "Les taches sont encore très, très chaudes, mais elles apparaissent plus sombres par contraste car les environs sont encore plus chaudes et plus brillantes." Alors qu'il n'y a souvent pas de taches pendant des mois, il peut y en avoir des centaines pendant les périodes de pointe, dit l'expert. Il parle du nombre relatif de taches solaires. Il est calculé à partir de la somme des taches individuelles plus le nombre de groupes de taches, chacun pondéré par un facteur de dix.

"En raison de la pondération, le nombre est plus élevé, nous voyons en réalité moins de taches", ajoute Gandorfer. De plus, une partie des taches se trouve toujours du côté du soleil tourné vers la Terre. During this cycle, the so-called sunspot relative number reached a maximum of 160 to 170, while in the previous cycle, the number was 130. Anyone who wants to look at the sunspots should only do so with appropriate protective equipment such as certified glasses or telescopes with protective filters. Otherwise, severe eye damage can occur.

L'augmentation du nombre de taches solaires visibles est attribuée à des champs magnétiques renforcés, comme l'explique le physicien solaire Achim Gandorfer. Au cours du cycle solaire de onze ans, les changements du nombre de taches solaires dépendent largement de l'activité solaire.

