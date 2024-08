Le nombre de personnes tuées à Gaza depuis le début de la guerre est passé à plus de 40.000.

Le nombre de personnes tuées dans la bande de Gaza depuis le début du conflit de Gaza il y a plus de dix mois a atteint plus de 40 000, selon les chiffres de l'autorité de la santé contrôlée par le Hamas. Plus de 92 400 Palestiniens ont également été blessés pendant cette période, selon l'autorité. Ces chiffres ne peuvent pas être vérifiés indépendamment et ne font pas la distinction entre les combattants et les civils.

Volker Türk, le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, a décrit cela comme un "milestone sombre pour le monde". La plupart des morts étaient des femmes et des enfants, une situation qu'il attribue "principalement à l'échec répété de l'armée israélienne à se conformer aux lois de la guerre".

En moyenne, environ 130 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza chaque jour au cours des dix derniers mois. Türk a décrit l'ampleur de la destruction des maisons, des hôpitaux, des écoles et des lieux de culte par l'armée israélienne comme étant "profondément choquante".

Le droit international humanitaire stipule clairement que la protection des civils et des biens et infrastructures civils est d'une importance capitale, a-t-il déclaré. "Notre bureau a documenté des violations graves du droit international humanitaire par à la fois l'armée israélienne et les groupes armés palestiniens, y compris la branche armée du Hamas". Türk a de nouveau appelé à un cessez-le-feu immédiat et à la libération des otages et des Palestiniens arbitrairement détenus.

Les organisations humanitaires ont exprimé leur préoccupation quant à l'impact du conflit sur les êtres humains dans la bande de Gaza. Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) a rapporté que près de 600 enfants ont perdu la vie pendant cette période.

