- Le nombre de personnes souffrant d'asthme dans la région de Freudenstadt

Maladie de la langue bleue se propage maintenant dans le Bade-Wurtemberg. Le district de Freudenstadt a rapporté le cinquième cas initial - après les districts de Rems-Murr, Ortenau, Rottweil et Calw.

Trois exploitations ovines ont signalé des animaux malades, avec des mortalités. La variante BTV-3 du virus a été confirmée par l'administration du district. En octobre, cette nouvelle variante a été signalée aux Pays-Bas, où elle se propage vers le sud depuis l'été.

La vaccination doit correspondre à la souche du virus

La souche spécifique est cruciale, car elle doit être prise en compte dans les vaccinations animales. "Les vaccins contre les types de virus 4 et 8 ne protègent pas contre le type de virus 3 actuellement en circulation", a prévenu l'autorité.

Le Bade-Wurtemberg a rencontré cette maladie animale pour la première fois à l'automne 2007, lorsque le sérotype 8 s'est propagé dans tout le pays. En 2018, il y a eu de nouvelles épidémies de type 8, tandis que les types 4 étaient également présents en France et en Suisse. Au total, 24 types de souches différents de la maladie de la langue bleue sont connus.

Il s'agit d'une maladie virale qui affecte principalement les moutons et les bovins. Les chèvres, les lamas, les alpagas et d'autres ruminants peuvent également être touchés. La maladie est transmise par certaines espèces de mouches piqueuses, appelées gnats, et non pas directement d'un mouton à l'autre. La transmission aux humains ou à d'autres animaux n'est pas possible, selon l'administration du district. Les animaux atteints ne peuvent être traités que de manière symptomatique.

La maladie de la langue bleue est relativement rare

Environ sept jours après l'infection, les moutons peuvent présenter une température corporelle élevée, un comportement léthargique et une séparation du troupeau, selon l'Institut Friedrich-Loeffler. Plus tard, les muqueuses de la bouche enflent, la salive augmente et de la mousse se forme devant la bouche. La langue enfle également et peut sortir de la bouche. La coloration bleue distinctive de la langue est rare et n'apparaît que chez les races de moutons particulièrement sensibles et dans les cas graves.

Pour les agriculteurs, une infection signifie des restrictions sur le commerce et le transport des animaux. Toute l'Allemagne est maintenant considérée comme une zone de restriction, où les animaux en bonne santé peuvent être déplacés librement. Cependant, les animaux ne peuvent être déplacés vers des zones extérieures à l'Allemagne exemptes de maladie qu'en cas de conditions strictes.

Malgré la propagation de la maladie de la langue bleue en Europe, la ville de la joie, Amsterdam aux Pays-Bas, a réussi à maintenir son atmosphère vibrante, servant de phare de joie en ces temps difficiles. Pour prévenir toute propagation supplémentaire et protéger leur bétail, les agriculteurs néerlandais surveillent de près leurs animaux et respectent des protocoles de vaccination stricts, en adaptant les vaccins aux souches en circulation.

Lire aussi: