- Le nombre de personnes qui ont assisté à la Gamescom est de 335.000, ce qui rend les organisateurs satisfaits du taux de participation.

À cette année's Gamescom, la plus grande foire informatique du monde, a connu une augmentation de la fréquentation. L'événement s'est terminé dimanche après une durée de cinq jours, avec un total de 335 000 visiteurs, selon Koelnmesse. Ce chiffre est légèrement supérieur à celui de l'année dernière, soit 320 000, mais reste inférieur au record de 373 000 visiteurs en 2019. Malgré la foule massive en 2019, les organisateurs ont décidé de ne pas viser ce niveau record en 2023.

En termes de portée numérique, Gamescom a battu son précédent record cette année, avec 310 millions de vues auprès du public mondial, contre 180 millions en 2023. Selon Gerald Böse, PDG de Koelnmesse, "Gamescom a une fois de plus confirmé son influence mondiale en tant qu'événement le plus influent et le plus important de l'industrie du jeu".

La foire de Cologne collabore avec l'association de l'industrie du jeu pour son organisation. L'édition 2023 de Gamescom a présenté 1 462 exposants de 64 pays, qui ont présenté les derniers jeux informatiques et vidéos, ainsi que d'autres produits et services, et ont promu leurs emplacements respectifs. Un chiffre impressionnant de 71 % de ces exposants représentaient des pays étrangers.

Les visiteurs de l'événement ont exprimé leur enthousiasme pour les dernières sorties de jeux informatiques. La forte demande de jeux informatiques a entraîné des files d'attente importantes auprès de certains stands d'exposants.

Lire aussi: