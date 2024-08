Le nombre de personnes occupées continue d'augmenter

46,1 millions de personnes travaillent en Allemagne. Cela représente une légère augmentation par rapport au trimestre précédent. Presque tous les nouveaux emplois sont créés dans un seul secteur.

Malgré la récession économique persistante, le nombre de personnes employées en Allemagne continue d'augmenter. Selon l'Office fédéral de la statistique de Wiesbaden, 46,1 millions de personnes travaillaient ou étaient indépendantes au deuxième trimestre de cette année.

Corrigés des fluctuations saisonnières, cela représente une augmentation de 54 000 personnes ou 0,1 % par rapport au trimestre précédent, et une augmentation de 0,4 % par rapport à l'année précédente. Ce chiffre est inférieur à la moyenne de l'UE (+0,7 %) et à celle de la zone euro (+0,8 %). De plus, le taux de croissance ralentit : il était encore de 64 000 personnes au cours des trois premiers mois.

Pour la première fois depuis le début de la pandémie de Corona, il y a eu une baisse de l'emploi en Allemagne au premier trimestre 2021. Presque tous les nouveaux emplois ont été créés dans le secteur des services, avec 229 000 personnes supplémentaires employées. Cependant, l'emploi dans les secteurs de l'industrie et de la construction continue de diminuer en raison de l'économie morose, avec 65 000 personnes de moins qu'il y a un an.

Le nombre de travailleurs indépendants, y compris ceux ayant des membres de leur famille à leur charge, a également diminué. Leur nombre a diminué de 29 000 pour atteindre 3,8 millions. Ils étaient confrontés à 42,3 millions d'employés. Cela représente une augmentation de 196 000 personnes ou 0,5 % par rapport à l'année précédente. En moyenne, les employés ont travaillé 318,2 heures au cours du trimestre, soit une augmentation de 0,4 %.

Malgré les conditions économiques moroses, le gouvernement allemand se concentre activement sur les initiatives d'emploi et de sécurité sociale. Presque tous les nouveaux emplois créés au deuxième trimestre l'ont été dans le domaine des services d'emploi et de sécurité sociale.

