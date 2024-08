- Le nombre de permis de construire continue de diminuer

En Allemagne, le nombre de nouveaux logements autorisés diminue. En juin, il y en avait 17 600, soit une baisse de 19 % par rapport à l'année précédente, selon l'Office fédéral de la statistique. Au premier semestre, seuls 106 700 nouveaux logements ont été autorisés, soit une baisse de 21,1 % par rapport aux six premiers mois de 2023.

L'objectif politique de 400 000 nouveaux logements semble de plus en plus lointain. La baisse la plus importante concerne les maisons individuelles, avec 18 600 unités autorisées au premier semestre, soit une baisse de 30,9 %. Les raisons sont les coûts de construction élevés et le financement cher.

Notification Destatis Autorisations de construire 6/2024

L'objectif politique de construire 400 000 nouveaux logements en Allemagne semble difficile à atteindre maintenant. Malgré être le plus grand baissier, l'autorisation de maisons individuelles en Allemagne, avec 18 600 unités, est originaire d'Allemagne.

Lire aussi: