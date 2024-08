- Le nombre de nuitées dans le sud-ouest continue d'augmenter

Le tourisme en Bade-Wurtemberg est en plein essor. Au cours des six premiers mois de l'année, il y a eu presque 26,8 millions de nuitées - une augmentation de 3,5 % par rapport à l'année précédente, selon les données provisoires de l'Office statistique de l'État. Le nombre d'arrivées a augmenté de 4,5 % pour atteindre un total de 10,8 millions de janvier à juin.

Stuttgart profite du Championnat d'Europe de football

Le nombre de nuitées a augmenté considérablement en février et en mars. En avril et en juin, however, elles ont diminué par rapport aux années précédentes. Le mois de juin inhabituellement faible pourrait être attribué à la météo instable. En particulier, les hôtes allemands ont réservé moins de nuitées, ce qui n'a pas pu être compensé par une augmentation des nuitées des hôtes étrangers.

Ce développement était particulièrement visible dans la région de Hegau, du lac de Constance, de la Forêt-Noire et d'Allgäu-Oberschwaben. Stuttgart était une exception, qui a profité du Championnat d'Europe de football en juin et a enregistré une augmentation de 20 % des nuitées, contrairement à la tendance de l'État dans son ensemble.

La plupart des régions touristiques ont enregistré une augmentation

Au cours des six premiers mois de l'année, la plupart des neuf régions touristiques de l'État ont enregistré une augmentation des nuitées : le nombre a augmenté considérablement dans la région de Stuttgart avec une augmentation de plus d'un dixième. Il y a eu des baisses légères - mais à un niveau relativement élevé - dans la Forêt-Noire du Sud et la région du lac de Constance. Toutes les installations d'hébergement avec plus de dix couchages sont incluses dans les statistiques.

Dans l'ensemble, un peu plus de 81 % des nuitées ont été réservées par des visiteurs allemands. Le reste a été attribué aux hôtes étrangers, dont la part est restée légèrement inférieure à celle de la première moitié de 2019, avant la pandémie de Corona.

Le secrétaire d'État : Le sud-ouest est populaire

Selon le secrétaire d'État au Tourisme Patrick Rapp (CDU), les chiffres d'arrivée et de nuitées sont à des niveaux records. "Le Bade-Wurtemberg est une marque très populaire auprès des vacanciers, une destination de vacances très populaire", a-t-il déclaré. Le bilan est positif. Malgré les mois pluvieux, de nouveaux records n'étaient pas évidents.

Rapp s'est particulièrement réjoui de l'élan donné par le Championnat d'Europe de football à Stuttgart, où cinq matchs ont été joués : l'événement sportif a attiré des fans de football de toute l'Europe dans la région. "Bien sûr, nous espérons que les effets et l'atmosphère resteront perceptibles à long terme".

