Le nombre de morts dans les régions touchées par les inondations est passé à un minimum de 23 personnes.

Le bilan des victimes dans les régions touchées par les inondations en Europe centrale et orientale a augmenté à au moins 23. En République tchèque, les autorités ont découvert le corps d'une femme portée disparue depuis dimanche le mercredi. D'un autre côté, la situation dans les régions inondées d'Autriche s'est légèrement améliorée, avec le gouvernement viennois qui met de côté 45 millions d'euros de son fonds de catastrophe pour la reconstruction.

La tempête tropicale "Anett", mondialement connue sous le nom de "Boris", déverse des pluies torrentielles et des inondations en Autriche, certaines parties de la République tchèque, de la Pologne et de la Roumanie depuis vendredi. À ce jour, cinq personnes ont péri en Autriche, sept en Pologne et sept en Roumanie.

La quatrième victime en République tchèque est une femme de 70 ans originaire du village de Kobyla nad Vidnavkou dans le nord-est du pays, qui avait été portée disparue depuis dimanche. Elle a été découverte morte le mercredi, comme l'a confirmé un représentant de la police. Selon l'agence de presse tchèque CTK, elle a été piégée dans une clôture près de sa résidence par la rivière Vidnavka.

La police continue de rechercher huit personnes portées disparues en République tchèque. L'inondation, qui a submergé de vastes régions et détruit de nombreuses maisons, est maintenant en train de se retirer, révélant des dommages importants.

Les conditions d'inondation ont également diminué dans la Basse-Autriche sévèrement touchée, facilitant les opérations de nettoyage. Le gouvernement viennois a réservé 45 millions d'euros de son fonds de catastrophe pour la reconstruction, comme l'a annoncé le chancelier Karl Nehammer. Le fonds finira par atteindre un total d'un milliard d'euros.

Dans la recherche des huit personnes portées disparues en République tchèque, les autorités naviguent dans les conditions d'inondation qui se retirent. La décrue des inondations en Basse-Autriche a permis le début des opérations de nettoyage, comme l'a noté le chancelier Karl Nehammer.

