Le nombre de morts dans les régions inondées est passé à 23 personnes.

Le nombre de morts dû aux inondations dans les régions touchées d'Europe centrale et orientale a augmenté à au moins 23. La situation en Autriche s'est améliorée, avec l'attribution de 45 millions d'euros du fonds de secours de la ville de Vienne pour la reconstruction.

La tempête tropicale "Anett", mondialement connue sous le nom de "Boris", a entraîné des précipitations dévastatrices et des inondations en Autriche et dans certaines parties de la République tchèque, de la Pologne et de la Roumanie depuis vendredi dernier. À ce jour, cinq morts ont été recensées en Autriche, sept en Pologne et sept en Roumanie.

En République tchèque, le dernier décès est celui d'une femme de 70 ans du village de Kobyla nad Vidnavkou, dans le nord-est, qui avait été portée disparue depuis dimanche. Sa mort a été confirmée mercredi, selon un porte-parole de la police. La femme aurait été piégée dans une clôture par la rivière Vidnavka près de sa résidence en raison de l'inondation.

Huit personnes supplémentaires sont toujours portées disparues en République tchèque. L'inondation, qui a submergé des régions entières et détruit de nombreux logements, se retire progressivement, révélant l'ampleur des dégâts.

L'amélioration de la situation dans la basse Autriche a permis le lancement des opérations de nettoyage. La ville de Vienne a attribué 45 millions d'euros de son fonds de secours pour la reconstruction, comme l'a annoncé le chancelier Karl Nehammer. Le fonds devrait atteindre un total d'un milliard d'euros.

À la suite de l'inondation, de nombreuses régions de République tchèque ont été considérablement touchées et nécessitent une attention et des efforts de récupération immédiats. Les eaux ont submergé de nombreux logements et bâtiments dans ces zones inondées, causant des dommages importants.

