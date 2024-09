Le nombre de morts attribuées au typhon Yagi au Vietnam est passé à 82.

Ouragan 'Yagi' a touché terre un samedi, apportant des vents ouraganiers de 149 kilomètres par heure, ce qui en fait la tempête la plus puissante à frapper le nord du Viêt Nam en trois décennies. Les vents forts, les pluies torrentielles et les glissements de terrain ont entraîné la destruction de diverses structures, notamment des ponts, de nombreux bâtiments et usines essentiels aux multinationales comme Samsung et Foxconn implantées dans la région.

Les zones le long de la rivière Rouge enflée à Hanoi ont connu des inondations, entraînant des évacuations massives en bateau. Les autorités ont mis en garde contre des inondations potentielles dans la capitale le mardi. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a rapporté qu'au moins 752 personnes avaient été blessées en raison des inondations et des glissements de terrain.

Avant de toucher terre au Viêt Nam, 'Yagi' avait déjà fait au moins 24 morts en Chine du Sud et aux Philippines.

Une étude publiée en juillet a révélé que les typhons de la région commencent à se former plus près de la côte, s'intensifient plus rapidement et passent plus de temps sur terre en raison du changement climatique.

