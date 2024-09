Le nombre de migrants qui atteignent les côtes européennes diminue nettement

Depuis l'incident de Solingen, la migration et son contrôle sont devenus un sujet de discussion important en politique allemande. Cependant, les données suggèrent que le nombre de migrants et de demandeurs d'asile entrant dans l'UE cette année est considérablement inférieur à celui de 2023.

La diminution de la migration influence les discussions politiques en Europe. Les statistiques de janvier à août montrent une diminution significative cette année. Bien que l'on ait assisté à une augmentation en Grèce et aux îles Canaries, les traversées illégales des frontières sud de l'UE - la région avec la plus forte part de migration non autorisée - ont diminué de 35 % pendant les huit premiers mois de l'année, selon les chiffres préliminaires de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Ainsi, environ 115 000 réfugiés et migrants ont pénétré illégalement dans l'Union européenne par les routes méditerranéennes ou à travers l'Atlantique cette année. Cela représente moins de 0,03 % de la population de l'UE. En comparaison, il y avait 176 252 personnes pendant la même période en 2023. Et pendant l'afflux massif de réfugiés de 2015, principalement dû au conflit syrien, plus d'un million de personnes, y compris des hommes, des femmes et des enfants, sont arrivées dans l'UE.

La tendance se reflète également dans les données de l'agence européenne des frontières et de la garde-côte, Frontex : les traversées de frontières non autorisées des frontières sud de l'UE ont diminué de 39 % cette année par rapport à 2023, selon les données de Frontex. "Ce n'est pas une crise numérique cette année", déclare le porte-parole de l'OIM, Flavio de Giacomo. "Ce n'était pas non plus l'année dernière."

La route la plus populaire est celle de l'Afrique du Nord à l'Italie à travers la Méditerranée centrale. Selon les données de l'OIM et de Frontex, environ 64 % moins de réfugiés et de migrants ont atteint l'Italie par cette route cette année par rapport à la même période l'année dernière. Les experts attribuent cela principalement aux mesures fermes prises par la Tunisie et la Libye, qui utilisent également la force pour arrêter et renvoyer les bateaux.

Les passeurs utilisent maintenant des bateaux rapides

En Méditerranée orientale, où se trouve la deuxième route la plus fréquemment utilisée, les passeurs utiliseraient des bateaux plus rapides pour éviter les contrôles, selon les autorités grecques. De plus, les îles plus éloignées de la côte turque sont de plus en plus ciblées par ces bateaux. Le nombre de réfugiés et de migrants qui sont arrivés en Grèce par mer et par terre pendant les huit premiers mois de 2024 a augmenté de 57 %, selon les données de l'ONU.

La migration irrégulière de l'Afrique de l'Ouest vers les îles Canaries espagnoles de l'Atlantique a plus que doublé. Entre janvier et août, 25 500 personnes y sont arrivées, principalement du Mali, du Sénégal et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest.

La plupart des adultes parmi eux cherchent à continuer vers le continent européen. Cependant, ce n'est pas le cas pour des milliers de mineurs non accompagnés : selon la loi espagnole, le gouvernement régional est responsable de leur prise en charge, ce qui entraîne des installations surpeuplées et des protestations publiques aux îles Canaries.

Des milliers de vies sont perdues pendant le voyage

Ceux qui entreprennent ce dangereux voyage n'atteignent pas tous le sol européen. De nombreux

