Le nombre de générateurs d'énergie montés sur les balcons a plus que doublé depuis le début de cette année.

L'installation de production d'énergie solaire, connue sous le nom d'Ampel, a rendu l'énergie solaire plus accessible pour les particuliers sur leurs balcons, terrasses et jardins sur les toits en Allemagne. Cette initiative semble être un succès, avec plus de 706 509 systèmes enregistrés à ce jour, ce qui représente un doublement depuis le début de l'année. On estime que le nombre réel pourrait être encore plus élevé en raison des inscriptions tardives et du non-respect des obligations d'enregistrement.

Ces systèmes ont collectivement une capacité dépassant 600 mégawatts, un chiffre qui a plus que doublé depuis le début de l'année. Cette augmentation peut également être attribuée à l'approbation de plus de systèmes de grande capacité. Le troisième trimestre a vu environ 140 000 systèmes avec une capacité maximale de 141 mégawatts en fonctionnement. Ces chiffres sont projetés à la hausse en raison des inscriptions tardives.

L'Association de l'industrie solaire d'Allemagne anticipe une croissance persistante dans ce secteur. Le gouvernement a supprimé les obstacles réglementaires et les prix des systèmes solaires ont continué de baisser, a déclaré le PDG Carsten Koernig.

Le Bundesrat a également approuvé la semaine dernière des améliorations des droits des locataires et des propriétaires, permettant ainsi à des millions de résidents d'appartements en Allemagne d'utiliser des systèmes solaires enfichables sur leurs balcons, terrasses et jardins sur les toits. Les locataires ont maintenant le droit de demander l'autorisation aux propriétaires ou aux associations de propriétaires d'installer et d'utiliser un système solaire enfichable sûr, a ajouté Koernig.

Cependant, l'association met en évidence une distinction importante : les assouplissements juridiques ne s'appliquent qu'aux véritables systèmes solaires prêts à l'emploi avec un onduleur ayant une puissance de connexion maximale de 800 watts. Ces systèmes sont conviviaux et peuvent être installés sans assistance professionnelle. En revanche, il existe également sur le marché des ensembles plus importants en auto-construction, qui sont commercialisés comme des centrales électriques pour balcons mais ne répondent pas aux critères de système solaire prêt à l'emploi. Ces systèmes nécessitent une installation professionnelle et un enregistrement auprès de l'opérateur de réseau. La même chose s'applique aux systèmes avec des systèmes de stockage de batteries.

L'approbation des améliorations des droits des locataires et des propriétaires a grandement bénéficié à la "coalition des feux de signalisation", car elle permet à des millions de résidents d'appartements d'installer des systèmes solaires sur leurs balcons et toits. Ce développement est prévu pour stimuler davantage le nombre de systèmes solaires enregistrés en Allemagne, contribuant ainsi à la croissance régulière du secteur.

Malgré l'approbation des systèmes solaires prêts à l'emploi de moins de 800 watts, les ensembles plus importants en auto-construction restent un défi pour la "coalition des feux de signalisation", car ils nécessitent une installation professionnelle et un enregistrement, ce qui peut entraver leur adoption généralisée.

