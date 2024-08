Le nombre de demandes d'asile en Allemagne diminue globalement

Le nombre de demandes d'asile déposées en Allemagne en juillet a augmenté par rapport au mois précédent. Toutefois, il y a eu une baisse par rapport à la même période de l'année dernière. Selon l'Office fédéral pour l'immigration et les réfugiés (Bamf), un total de 18 503 personnes ont déposé des demandes d'asile dans tout le pays en juillet. En juin, l'office avait reçu 16 773 demandes d'asile. En juillet 2023, plus de 23 000 personnes ont cherché protection en Allemagne.

Depuis le début de janvier jusqu'à la fin de juillet de cette année, environ 140 000 étrangers ont déposé des demandes d'asile en Allemagne pour la première fois, ce qui représente environ 19,7 % de moins qu'à la même période l'année dernière.

"Les chiffres actuels montrent que nos mesures pour limiter la migration irrégulière fonctionnent", a déclaré la ministre fédérale de l'Intérieur, Nancy Faeser. "Nous avons apporté une nouvelle clarté à la politique migratoire", a-t-elle ajouté, en faisant également référence au nombre accru d expulsions. L'Allemagne protège les personnes en fuite et en danger. Cependant, ceux qui n'ont pas besoin de protection doivent quitter à nouveau l'Allemagne.

Avec les contrôles frontaliers intérieurs qu'elle a ordonnés, Faeser a déclaré que les itinéraires des trafiquants d'êtres humains étaient perturbés. En même temps, il est important de mettre en œuvre le plus rapidement possible la réforme convenue du système d'asile européen commun. La clé d'une maîtrise à long terme de la migration irrégulière réside dans des contrôles efficaces aux frontières extérieures de l'UE et une répartition équitable de ceux qui cherchent protection en Europe.

Au cours des six premiers mois de 2023, les demandes d'asile en Allemagne ont diminué de manière significative par rapport à la même période de l'année précédente. Dans l'Union européenne, des discussions sont en cours pour améliorer le système d'asile européen commun afin de mieux contrôler la migration irrégulière.

Lire aussi: