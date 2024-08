- Le nombre de chômeurs au Schleswig-Holstein a augmenté.

Le chômage dans le Schleswig-Holstein a augmenté d'environ 3 800 personnes, portant le total à environ 95 000, selon le bureau régional de l'Agence fédérale pour l'emploi à Kiel pour août. Cela a entraîné une augmentation de 0,3 point du taux de chômage, qui se situe maintenant à 5,9 %. En comparaison, le taux était de 5,7 % en août de l'année dernière, avec une diminution de 4 800 personnes au chômage.

Markus Biercher, directeur de la région nord, a commenté : "La hausse des chiffres du chômage n'est pas sans précédent, compte tenu du ralentissement traditionnel de l'économie en août en raison des vacances et des congés." Il a ajouté : "Actuellement, les employeurs potentiels ont de bonnes chances de trouver des travailleurs compétents."

Détails de la demande de main-d'œuvre

L'Agence pour l'emploi a rapporté que la demande d'emploi en août était inférieure à celle de l'année précédente. Le nombre total de postes vacants s'élevait à 25 800, en baisse de 1 600 par rapport à la même période de l'année dernière. Depuis février de cette année, les chercheurs d'emploi ont eu accès à entre 25 000 et 26 000 postes vacants par mois.

Au total, 37 400 postes ont été signalés à l'Agence pour l'emploi de janvier à août, avec une légère baisse de 1 500 par rapport à la même période de l'année dernière. "Ainsi, la demande de postes de travail locaux a connu une baisse modérée cette année", a expliqué Biercher.

Le district de Stormarn avait le taux de chômage le plus bas, de 4,4 %, en août, tandis que le district de Dithmarschen avait le plus élevé, de 6,2 %. Parmi les villes indépendantes, Kiel et Lübeck avaient le taux de chômage le plus bas, de 8,2 %, tandis que Neumünster avait le plus élevé, de 8,8 %.

