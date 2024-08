- Le nombre de cas de fièvre catarrhale du mouton dans le comté de Marburg-Biedenkopf

Maladie de la langue bleue se propage en Hesse

La maladie de la langue bleue se propage davantage en Hesse. La maladie causée par le nouveau pathogène BTV-3 a maintenant été détectée chez des moutons et du bétail dans le district de Marburg-Biedenkopf. C'est ce qu'a annoncé l'administration du district à Marburg. Selon les informations actuelles de l'office vétérinaire du district, il y a officiellement douze moutons infectés et dix animaux de boucherie infectés. Ces cas sont répartis dans tout le district.

La maladie de la langue bleue a été découverte pour la première fois en Allemagne en octobre 2023. Tous les ruminants tels que le bétail, les moutons et les chèvres sont sensibles à cette maladie animale. Même les lamas et les alpagas, ainsi que les ruminants sauvages, peuvent être infectés. Le 5 juillet, la maladie de la langue bleue a été détectée chez une vache dans le district de Vogelsberg. Depuis, les animaux d'élevage et d'utilité des espèces sensibles de Hesse ne peuvent plus être transportés vers les régions exemptes de maladie au sein de l'UE.

Le virus est transmis par de petits moucherons piqueurs du sang. Par conséquent, l'office vétérinaire recommande de traiter tous les animaux - à la fois sains et malades - avec un agent répulsif contre les insectes lors d'une épidémie pour la contenir, a expliqué l'administration du district de Marburg-Biedenkopf. La vaccination des animaux contre la maladie est également recommandée.

Il n'y a pas de danger pour les humains

Le pathogène est inoffensif pour les humains. La viande et le lait, ainsi que les produits dérivés, peuvent être consommés par les humains sans aucune inquiétude, a également déclaré l'administration du district.

Chez les moutons atteints, la maladie virale se manifeste par une très forte fièvre, avec enflure de la tête et des membranes buccales. Cela entraîne une augmentation de la salive et la formation de mousse devant la bouche. La langue gonfle également et peut sortir de la bouche.

Chez le bétail, les symptômes cliniques comprennent l'inflammation de la peau du téton et des membranes dans la région des paupières et de la cavité buccale. On peut également observer des décollements de membranes dans la région de la langue et de la bouche, ainsi que des cloques sur la bande coronaire. Une infection de la langue bleue chez le bétail se manifeste généralement de manière plus bénigne que chez les moutons. Les animaux atteints ne sont ni abattus ni il n'y a de zones de restriction autour d'une exploitation.

La maladie de la langue bleue est notifiable en Allemagne, les cas suspects doivent être signalés à l'office vétérinaire. Les ruminants peuvent être vaccinés contre la maladie de la langue bleue.

