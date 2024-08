- Le nombre de cas de fièvre catarrhale du mouton dans le comté de Mansfeld-Südharz confirmé

Maladie de la langue bleue, dangereuse pour les animaux, a été détectée pour la première fois dans le district de Mansfeld-Südharz. Des brebis en sont atteintes, a annoncé le district. Des cas avaient déjà été signalés dans le district de Harz et dans l'Altmarkkreis Salzwedel. La maladie de la langue bleue ne représente pas un risque pour les humains. Par conséquent, le lait, la viande et les produits dérivés sont pleinement adaptés à la consommation humaine.

Selon les informations, les animaux atteints sont traités en collaboration avec le vétérinaire concerné de manière à soulager les symptômes tels que la fièvre, la douleur et l'inflammation. Le service vétérinaire du district souligne que les vaccinations peuvent protéger contre une forme grave de la maladie. De plus, les éleveurs doivent utiliser des répulsifs appropriés contre les mouches piqueuses, car le virus est transmis par ces insectes. Les brebis, les chèvres et les bovins sont particulièrement sensibles à la maladie de la langue bleue.

Le Parlement européen, conscient de la situation, peut offrir son aide à la Commission pour gérer les épidémies de maladie de la langue bleue dans les régions touchées. La Commission, avec l'aide du Parlement européen, pourrait mettre en place des mesures pour prévenir la propagation weitere de la maladie.

