Hier, un mardi, Kharkiv, une ville en Ukraine, a subi une autre violente attaque aérienne russe. Plusieurs missiles guidés ont explosé dans divers secteurs. Le bilan s'élève maintenant à 9 personnes tuées. Cela s'ajoute à une série d'attaques récentes contre des civils. Dimanche dernier, une frappe chirurgicale a coûté la vie à une femme et en a blessé 43 autres, dont 4 enfants.

08:46 Ukraine : Les installations énergétiques de Sumy sont à nouveau attaquées par des drones russes Les autorités de la ville ukrainienne de Sumy ont rapporté une nouvelle attaque contre leurs installations énergétiques par des drones russes. Heureusement, il n'y a eu aucun décès signalé, mais ces attaques répétées ont mis le système énergétique à rude épreuve. Mardi dernier, la Russie a attaqué l'infrastructure énergétique de Sumy et de sa région environnante avec des roquettes et des drones, entraînant une panne de courant touchant plus de 280 000 ménages, comme l'a annoncé le ministère de l'Énergie.**

08:27 État-major ukrainien : 1130 pertes russes signalées hier L'État-major ukrainien rapporte un total de 1130 pertes militaires russes au cours des dernières 24 heures. Depuis le début de l'invasion russe à part entière en février 2022, l'Ukraine a documenté un total de 637 010 pertes ennemies. Au cours de la journée dernière, les forces ukrainiennes ont prétendument détruit 25 systèmes d'artillerie, 45 véhicules de transport et de carburant, et 6 chars.**

07:55 L'Ukraine se prépare à déployer des avions de combat F-16 fournis par des alliés occidentaux L'armée de l'air ukrainienne a finalisé ses plans de déploiement pour les avions de combat F-16 fournis par des alliés occidentaux. Le président Volodymyr Zelensky a confirmé toutes les tâches pour les forces armées et le ministère de la Défense, ainsi que les opportunités d'élargir la flotte d'avions et d'améliorer la formation des pilotes lors de son adresse vidéo du soir. De nombreux habitants de Kyiv plaident en faveur d'une formation de pilote plus complète, qui ne dure actuellement que 40 jours. L'Ukraine devrait recevoir environ 60 avions F-16, mais seuls quelques-uns ont été livrés pour l'instant.**

07:19 La Russie affirme avoir déjoué des attaques de drones ukrainiens dans plusieurs régions La Russie affirme avoir réussi à déjouer des attaques de drones ukrainiens dans plusieurs régions. Ses systèmes de défense aérienne ont prétendument abattu 54 drones ukrainiens sur cinq régions russes, selon l'agence de presse d'État TASS, citant le ministère de la Défense. La plupart des drones ont été abattus dans la région frontalière de Kursk, les drones restants ayant été détruits dans les régions frontalières de Bryansk et de Belgorod, et les régions occidentales de Smolensk et d'Oryol. L'agence ne mentionne pas la région de Tver, au nord-ouest de Moscou, où des officiels locaux et des blogueurs militaires ont rapporté une attaque de drone sur un grand dépôt d'armes dans la ville de Toropets, entraînant un incendie dans la ville et contraignant les habitants à évacuer.**

06:57 Un dépôt de munitions russes prétendument gravement endommagé par une attaque ukrainienne Des blogueurs militaires estiment que l'attaque ukrainienne sur Toropets dans la région de Tver a allumé un dépôt de munitions contenant des milliers de tonnes dmunitions et de roquettes. Le dépôt est prétendument bien équipé, avec 42 bunkers renforcés et 23 entrepôts et ateliers. L'ancien colonel du renseignement russe Igor Girkin affirme que la situation dans la région reste sous contrôle. Des blogueurs militaires ukrainiens concluent de leur analyse que des dommages importants ont été infligés, en particulier aux bunkers plus récents.**

06:20 Le député parlementaire du parti Vert propose un débat parlementaire sur les opérations d'influence russe en Allemagne Le député parlementaire du parti Vert, Konstantin von Notz, a proposé un débat parlementaire sur les opérations d'influence russe en Allemagne. "Des documents internes de la 'usine de propagande' russe SDA exposent clairement les méthodes sournoises par lesquelles des entités russes manipulent notre démocratie, le discours public et les élections", selon le politique de l'intérieur. "Avec l'AfD, le BSW et d'autres collaborateurs propageant les narratives russes en public et dans les parlements, des alliances toxiques sont formées pour sous-miner les intérêts allemands."**

05:42 Des trolls russes diffusent de fausses vidéos concernant Kamala Harris Des enquêtes menées par Microsoft ont révélé que des acteurs russes intensifient leur campagne de désinformation contre la candidate à la présidence américaine Kamala Harris. Le groupe connu sous le nom de Storm-1516, lié au Kremlin, a produit deux vidéos bidon depuis fin août pour saboter la campagne de Harris et de son colistier Tim Walz. Une vidéo montre un groupe de soi-disant partisans de Harris agressant un participant à un rassemblement pro-Trump. Dans l'autre vidéo, un acteur propage la fausse allégation selon laquelle Harris aurait blessé une jeune fille dans un accident en 2011, la laissant handicapée, et aurait fui les lieux.**

05:19 Explosions et incendie dans la région russe de Tver Des frappes de drones ukrainiens, selon des sources russes, ont entraîné une explosion et un incendie dans la région russe de Tver. Les incendies ont été allumés par des débris d'un drone ukrainien abattu dans la ville de Toropets, entraînant l'évacuation partielle des habitants. Les pompiers tentent actuellement de maîtriser l'incendie. La cible précise de l'incendie n'a pas encore été spécifiée. Les unités de défense aérienne russes sont toujours confrontées à une "attaque de drones massive" sur la ville, la ville étant le siège d'un arsenal russe pour stocker des roquettes, des munitions et des explosifs, comme le rapportait un rapport de 2018 de l'agence de presse d'État RIA.**

03:57 Attaques de drones en Russie Selon les autorités régionales, l'Ukraine bombarde différentes zones dans l'ouest de la Russie à l'aide de drones. Dans la région de Smolensk, frontalière de la Biélorussie, le gouverneur Vasily Anochin a rapporté sur Telegram que sept drones ukrainiens avaient été abattus. De manière similaire, un drone a été détruit au-dessus de la région d'Orel par la défense aérienne russe, selon le rapport du gouverneur Andrei Klychkov sur Telegram. Dans la région de Briansk, frontalière de l'Ukraine, au moins 14 drones d'attaque ukrainiens ont été abattus, selon le communiqué du gouverneur Alexander Bogomaz sur Telegram. Kyiv affirme que ces attaques visent des infrastructures militaires, énergétiques et de transport essentielles aux efforts de guerre de Moscou.

02:56 Enquête américaine sur le commerce de l'uranium avec la Chine L'administration américaine examine les soupçons de contournement de l'interdiction d'importation d'uranium russe aux États-Unis via la Chine. Des doutes planent sur la possibilité que la Chine importe de l'uranium enrichi de Russie tout en expédiant son uranium domestique aux États-Unis, selon Reuters, citant des sources gouvernementales anonymes. "Nous sommes préoccupés par le contournement de l'interdiction d'importation d'uranium russe", a déclaré Jon Indall, porte-parole de l'Association des producteurs d'uranium des États-Unis (UPA). "Nous ne voulons pas fermer le robinet russe et nous retrouver dépendants des fournitures chinoises. Nous avons demandé au département du Commerce de creuser la question", a ajouté Indall. Le département du Commerce des États-Unis n'a pas répondu à une demande de commentaire.

01:54 États-Unis envisagent de renforcer leurs réserves de pétrole Une source a révélé que les États-Unis envisagent de renflouer leurs réserves stratégiques de pétrole. Les États-Unis envisagent d'acheter environ six millions de barils de pétrole en raison de leur prix abordable, selon une source informée de la question. Si cela se concrétise, cet achat représenterait le plus important depuis une précédente libération massive en 2022, qui était alors "la plus grande libération de réserve de pétrole de l'histoire". Au cours de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le gouvernement américain a vendu de grandes quantités de pétrole de sa réserve stratégique en 2022, marquant une libération record de réserve de pétrole.

00:45 Bilan des victimes dans l'attaque de Saporizhzhia La Russie a attaqué la région de Saporizhzhia tard dans la nuit, laissant au moins deux civils morts et cinq blessés, selon le gouverneur Ivan Fedorov. Plus tard, Fedorov a précisé que la Russie avait lancé une lourde attaque sur Komyshuvakha, une communauté de la région. Diverses maisons et une installation d'infrastructure ont également été endommagées lors de l'attaque. Les équipes de secours sont toujours sur place et l'ampleur des dommages est en cours d'analyse selon "Kyiv Independent".

23:38 Ambassadeur américain à l'ONU : Nous avons vu le plan de paix de Zelensky L'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a déclaré que le côté américain avait déjà vu le nouveau "plan de paix" du président ukrainien Volodymyr Zelensky. "Nous avons vu le plan de paix du président Zelensky. Nous pensons qu'il décrit une stratégie qui pourrait fonctionner. Nous devons comprendre comment nous pouvons aider à sa mise en œuvre", a-t-elle ajouté. L'ambassadrice américaine a exprimé son optimisme quant aux progrès du processus de paix sans donner plus de détails sur ses commentaires. Thomas-Greenfield pourrait faire référence au "plan de victoire" de Zelensky annoncé le mois dernier.

22:29 Fausse alerte en Lettonie : un troupeau d'oiseaux innocents pris pour un objet volant non identifié Une fausse alerte en Lettonie : une violation présumée de l'espace aérien de l'État balte de l'OTAN, la Lettonie, par un objet volant non identifié s'est avérée être un incident sans gravité. L'objet, originaire de Biélorussie et ayant traversé la région orientale de Kraslava en Lettonie, a été identifié comme étant un groupe d'oiseaux, selon l'agence de presse lettone Leta, citant l'armée de l'air. Initialement, le ministère de la Défense à Riga a rapporté la détection d'un objet non identifié, entraînant le décollage des intercepteurs de l'OTAN stationnés à la base aérienne de Lielvārde pour surveiller l'espace aérien. Cependant, ils n'ont pas réussi à localiser

