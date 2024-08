Apiculteurs en crise : Impact de divers facteurs sur les populations deabeilles dans le monde entier. - Le nombre d'apiculteurs et de colonies d'abeilles a augmenté au cours des cinq dernières années.

Il semble y avoir de l'effervescence en Mecklembourg-Poméranie occidentale, car de plus en plus de personnes se lancent dans l'apiculture. Actuellement, la région compte environ 3 300 apiculteurs qui s'occupent collectivement de plus de 30 500 colonies d'abeilles. Cela représente une augmentation de 25 % du nombre d'apiculteurs et une croissance de 18 % du nombre de colonies d'abeilles par rapport à il y a cinq ans, selon les données du gouvernement régional en réponse à une question de la députée indépendante Eva Maria Schneider-Gärtner.

La plupart de ces apiculteurs sont des passionnés. Pour encourager l'apiculture, environ 176 000 euros d'aide financière sont disponibles chaque année. Cette aide peut être utilisée pour l'achat d'équipement d'apiculture ou pour la production de miel. Des subventions sont également accordées pour les jardins d'enseignement apicole et les démonstrations, les programmes de formation, les tests de miel et les mesures contre le redoutable acarien Varroa.

Selon les données, ces fonds ont été principalement utilisés récemment. En 2023, environ 163 000 euros ont été attribués, dont 103 000 euros pour l'achat d'équipement. Environ 30 000 euros ont été dépensés en médicaments contre l'acarien. L'acarien est largement considéré comme la principale cause de morts dans les ruches.

L'augmentation de l'apiculture en Mecklembourg-Poméranie occidentale a entraîné une augmentation de la demande d'équipement d'apiculture et de médicaments contre l'acarien.

