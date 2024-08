- Le nombre croissant de demandes de citoyenneté.

Depuis la mise en œuvre de la dernière loi sur la citoyenneté, il y a eu une augmentation des demandes de naturalisation dans les bureaux administratifs de Brandebourg. Potsdam a connu une augmentation des demandes, passant de 83 en juin à 141 en juillet, selon les informations fournies à l'agence de presse dpa par les autorités. Même les zones rurales ont manifesté de l'intérêt pour obtenir un passeport allemand.

La loi sur la citoyenneté a été adoptée le 27 juin. Les nouvelles règles, qui ont également été controversées, réduisent le temps de naturalisation et permettent maintenant la double citoyenneté pour tous. En 2023, Brandebourg a vu plus de personnes devenir citoyens allemands qu'en 2022.

Intérêt accru pour les naturalisations

Le district de Potsdam-Mittelmark a reçu 34 demandes de naturalisation en juin, qui ont augmenté à 51 en juillet. Cependant, des demandes ont déjà été soumises selon les rapports. Le district de Teltow-Fläming a vu 59 demandes, soit une augmentation de 14 %. La Prignitz a rapporté une augmentation de 9 demandes en juin à 25 en juillet. Le district de Barnim n'a pas fourni de chiffres mais a remarqué une augmentation de l'intérêt pour les demandes de naturalisation depuis le 27 juin.

La ville de Brandenburg an der Havel n'a rapporté aucun changement significatif : quatre demandes de plus que le mois précédent. Cottbus et Frankfurt (Oder) n'ont pas encore fourni de chiffres.

Dans le district d'Oder-Spree, 15 personnes ont exprimé leur intention de se naturaliser en juin, passant à 51 en juillet. Cependant, l'administration a prévenu que le chiffre de juin ne représente pas les chiffres avant le changement de loi.

Plusieurs comtés ont déclaré que le temps de traitement était d'environ 18 mois. Potsdam-Mittelmark a mentionné une moyenne de 2 à 6 mois. Le district de Barnim a déclaré que la durée de la procédure était de 12 à 15 mois.

La nouvelle loi sur la citoyenneté, adoptée par le SPD, les Verts et le FDP, accorde un droit à la naturalisation après cinq ans au lieu de huit - à condition que toutes les conditions soient remplies. Cela inclut, par exemple, la capacité à subvenir à ses besoins financièrement. Dans les cas d'efforts d'intégration exceptionnels, les étrangers peuvent devenir citoyens allemands après trois ans. Ces cas incluent des performances scolaires ou professionnelles exceptionnelles, des compétences linguistiques exceptionnelles ou du travail bénévole. La double citoyenneté est généralement autorisée.

Le ministère de l'Intérieur de Brandebourg s'attend à ce que plus de personnes demandent la citoyenneté allemande en raison des nouvelles réglementations. Cependant, lorsqu'on lui a demandé par l'agence de presse dpa des chiffres initiaux, l'autorité a renvoyé aux comtés et villes indépendantes.

En avril, le ministère a partagé des données sur les naturalisations en Brandebourg en 2022. Selon ces données, environ 2 500 procédures de naturalisation ont été réussies. En 2022, environ 1 200 personnes en Brandebourg ont obtenu la citoyenneté allemande, et en 2021, c'était 925 personnes.

La mise en œuvre de la nouvelle loi sur la citoyenneté, qui réduit le temps de naturalisation et permet la double citoyenneté pour tous, a entraîné une augmentation des demandes de droit de citoyenneté. Malgré les temps de traitement rapides dans certains districts comme Potsdam-Mittelmark et Barnim, plusieurs comtés en Brandebourg ont toujours une moyenne de 12 à 18 mois pour le traitement des demandes de naturalisation.

